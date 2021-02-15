معلول باق في الأهلي بلا شروط

رحب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق الأول بالنادي الأهلي، بتجديد عقده مع الفريق لفترة جديدة، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل المعاملة الجيدة التي يلقاها الظهير الأيسر التونسي، من جانب الجميع في الفترة الماضية، والنجاحات التي تم تحقيقها مؤخرًا داخل الفريق الأول، والفوز بالثلاثية التاريخية، الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، ودوري أبطال أفريقيا، فضلا عن تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، والذي انتهى مؤخرًا بالدوحة.

وكشفت مصادر مُطلعة داخل النادي أن علي معلول الذي ينتهي عقده في موسم 2022، لم يمانع تجديد عقده لفترة جديدة مع المارد، خاصة في ظل سياسة محمود الخطيب، رئيس النادي في تجديد عقود كل نجوم الفريق لفترة جديدة، للحفاظ على قوام الفريق الحالي، والذي يُحقق إنجازات رائعة على كل المستويات.

وقالت المصادر، إن معلول الذي يتقاضي في الأهلي خلال العقد الحالي، مليون دولار في السنة الأولى، ومليون 150 ألف دولار في السنة الثانية، ومليون 300 ألف دولار في السنة الثالثة، لم يضع أي شروط تعجيزية في تجديد عقده مع المارد الأحمر، وأكد لمسؤولي الأهلي أنه يشعر بالراحة داخل القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

ويغيب علي معلول عن مباراة المريخ المقررة غدا الثلاثاء، بسبب الإصابة بالعضلة الخلفية التي ضربته خلال مباراة بايرن ميونيخ الألماني، في كأس العالم للأندية.

وأعلن طبيب الأهلي غياب معلول عن المشاركة في المباريات مع الأهلي لمدة أسبوعين، بسبب إصابة الخلفية.

ويختتم الفريق الأول بالأهلي، تدريباته اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة المريخ السوداني، المقررة في التاسعة مساء غدا الثلاثاء، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في رحلة الدفاع عن اللقب الذي فاز به المارد الأحمر في النسخة الماضية، على حساب الغريم التقليدي الزمالك.