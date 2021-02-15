بينهم قياديين بحزب الشعب.. اعتقال 718 تركيا في حملة شملت 40 محافظة

أوقفت الشرطة التركية، اليوم الإثنين، 718 شخصا، بينهم قياديين في حزب الشعب الديمقراطي، الداعم للأكراد، للاشتباه بارتباطهم بـ«حزب العمال الكردستاني» الذي نسبت إليه أنقرة «إعدام 13 تركيا في العراق»، على ما أفادت وزارة الداخلية التركية اليوم الإثنين.

وقالت الداخلية التركية، إنه تمت «مصادرة عدد كبير من الأسلحة والوثائق والمواد الرقمية الخاصة بالمنظمة (الإرهابية) خلال مداهمات».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزارة قولها، إن العمليات شملت 40 مدينة في البلاد ولا تزال مستمرة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق الولايات المتحدة بدعم «الإرهابيين» بعدما تم «إعدام 13 تركيا في العراق»، بحسب أنقرة، التي تتهم حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الإعدام.

وقال أردوغان، في خطاب، إن «تصريحات الولايات المتحدة مؤسفة. تقولون إنكم لا تدعمون الإرهابيين لكنكم بالواقع تقفون إلى جانبهم».

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها «تأسف لمقتل رعايا أتراك» مشيرة إلى أنها تنتظر تأكيدا إضافيا حول ما أعلنته أنقرة عن ظروف مقتلهم.