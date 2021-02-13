عزة مصطفى: أحلام أردوغان بالسيطرة على مصر والسعودية «أوهام زائفة»

وصفت الإعلامية عزة مصطفى، أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ«الزائفة»، وذلك بعدما عرضت قناة حكومية تركية خريطة تكشف عن المناطق المتوقع أن تسيطر عليها إسطنبول بحلول 2050، موضحة أن أحلام أردوغان زائفة ومن يروج لها عناصر الإخوان الإرهابية في تركيا وقطر.

الخريطة التركية شملت مصر والسعودية وكازاخستان

وأوضحت « مصطفى»، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن القناة الحكومية التركية هي «TRT»، ونشرت خريطة عن المناطق المتوقع السيطرة عليها من قبل إسطنبول،وشملت مصر والسعودية وكازاخستان وامتدادًا إلى غرب ليبيا واليونان وقبرص.

القوات التركية الحكومية وعناصر الإخوان وراء الترويج لذلك

وأشارت الإعلامية، إلى أنه يتم الترويج لهذا الأمر من خلال القناة التركية الحكومية، ومن خلال العناصر الإرهابية الموجودة في تركيا والذين يلهثون وراء الخلافة التركية، متسائلة: «هل المفروض نصمت حول هذه الخريطة أم ما العمل، أو لازم نتحرك أو لازم نُدين ذلك أما لا؟».

الخريطة تشمل سوريا والعراق والأردن

وزعمت القناة أن الخريطة تشمل سوريا والعراق والأردن وليبيا وشبه الجزيرة العربية بأسرها واليونان، إضافة إلى منطقة ما وراء القوقاز وبعض الأقاليم في جنوب روسيا والقرم وشرق أوكرانيا وأجزاء من كازاخستان وتركمانستان تطل على بحر قزوين.

«صالة التحرير» يخصص يوم الاثنين مخصص لحل مشاكل المواطنين

من ناحية أخرى، خصصت الإعلامية عزة مصطفى، حلقة الاثنين من كل أسبوع، في برنامجها «صالة التحرير»، على شاشة «صدى البلد» لحل مشكلات المواطنين، حيث سيقوم البرنامج بتلقى أسئلة واستغاثات المواطنين طوال الأسبوع، وسيتم حلها يوم الاثنين.

عزة مصطفى توضح أرقام استقبال الشكاوى

ولفتت إلى أن المواطنين يرسلون مشكلاتهم على الرقم 2320 و يتصلون على أرقام 0900774 و5774، مقدمة الشكر والتقدير لكل الجهات الرسمية والمعنية، مناشدة إياهم بالعمل على حل مشكلات المواطنين من خلال الاستجابة لشكاوى المواطنين.