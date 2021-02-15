طارق شوقي نعمل على تطوير سلوكيات الطلاب ونعلمهم أصول «الإتيكيت»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها منصات رقمية حديثة، تعرض موادا ومقررات ومناهجا، عبر مجموعة من أكفأ المعلمين، من خلال استديوهات ضخمة تعتمد أحدث أساليب الإضاءة، وعرض المحتوى بشكل جذاب، تماما كالاستديوهات الإعلامية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة التعليم في مجلس النواب مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

وتابع شوقي بأن الوزارة لديها أيضا خدمة «البث مباشر»، تماما كشبكة «نت فليكس» و«شاهد» وغيرها من المنصات الرقمية الحديثة، وهناك إدارة كاملة لضخ وتطوير المحتوى، كما أن الوزارة تسعى لتعليم الطلاب وسط المناهج الدراسية العادية، أصول «الإتيكيت» وكيفية التعامل في المأكل والملبس لتطوير سلوكياتهم بشكل إيجابي على المدى البعيد.

يشار إلى أن الجلسات العامة لمجلس النواب، قد شهدت يوم 20 يناير، مواجهة بين نواب المجلس، ووزير التعليم طارق شوقى، خلال إلقائه بيانه، الذي كشف فيه عن خطة تطوير منظومة التعليم وبعض الملفات الهامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة الدروس الخصوصية، وغيرها.

وذكر حينها أن نظام الامتحانات للثانوية العامة 2020/2021، سيعتمد على النظام الإلكتروني بشكل متكامل بدون تدخل للعنصر البشري، ويقضي على ظاهرة «شاومينج» بتسريب الامتحانات، بقوله: «لن يكون هناك أي عنصر بشري على الإطلاق، حيث سيقوم الكمبيوتر بإعداد الامتحان في 5 ثوانِ وذلك قبل الامتحان مباشرة ولن يستطيع أحد معرفته.. لا أنا شخصيا أو أيٍ من زملائي، ولن يكون هناك شيء اسمه شاومينج».