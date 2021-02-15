مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع اللائحة الداخلية للشيوخ
الموافقة النهائية غدا
كتب:
محمد يوسف
02:25 م | الإثنين 15 فبراير 2021
جانب من مجلس النواب
وافق مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون اللائحة الداخلية مجلس الشيوخ، وتأجيل التصويت النهائي لجلسة الغد، وناقش مجلس النواب لائحة مجلس الشيوخ على مدى يومين كاملين، حيث بلغ عدد مواد اللائحة 292 مادة.
وأكّد تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أنَّ الفلسفة من مشروع القانون هو استحداث مجلس الشيوخ بعد استقرار الأوضاع في أعقاب ثورة 30 يونيو الخالدة، حيث تجلت الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على الدستور المصري والتي تمّ إجراءها عام 2019 لإثراء الحياة النيابية من خلال إعادة الغرفة الثانية للبرلمان كمنبر جديد من شأنه إضافة نوعية للعديد من المناقشات التشريعية التي تصدر عن البرلمان مع ضمانات زيادة التمثيل المجتمعي عبر أعضائه المنتخبين.