«القباج» تفتتح الدورة الـ61 لـ«ديارنا».. و80% من العارضين سيدات

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، معرض «ديارنا للحرف اليدوية»، في نسخته الـ61 والتي تقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي» في الفترة من 15 إلى 25 فبراير الجاري، ويقام بمول كايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة.

المعرض يقام هذا العام على مساحة 2800 متر مربع

يقام المعرض هذا العام على إجمالي مساحة 2800 متر مربع، ويضم أكثر من 300 عارض، منهم 80٪ منهم من النساء والمنظمات غير الحكومية والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيكون ضيف الشرف لهذا المعرض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، تأكيدًا على دور مصر الإنساني والإقليمي الرائد في رعاية كل المقيمين على أراضيها.

وتشهد الدورة الجديدة للمعرض هذا العام عددًا من الخدمات الترفيهية والمصرفية المختلفة، منها إمكان كتابة الاسم على ورق مخصص بالخط العربي، وتوفير أماكن مخصصة لعدد من ورش الحرف اليدوية بالشراكة مع جمعية حرف أهل مصر للتنمية الاقتصادية، لتعليم المشاركين مختلف الفنون: «الشموع، الزخرفة، التزيين، النحاس، مكرمية، الجلد، الفسيفساء، الإكسسوارات، الراتينج والتطريز»، كما سيتم تخصيص مكان لورش الأشغال اليدوية للأطفال، بالإضافة إلى توفير عدد من أجهزة الصراف الآلي والدفع الإلكتروني.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن معرض ديارنا يمثل قيمة اقتصادية وتراثية وثقافية أصيلة لوزارة التضامن الاجتماعي منذ انطلاقه لأول مرة عام 1964، لدوره الأصيل في دعم الصناعة الحرفية الوطنية عبر الترويج للمنتجات اليدوية التي يتم تصنيعها من قبل الحرفيين ومئات الآلاف من الأسر المنتجة في كل محافظات مصر.

وأضافت أن المعرض يقام سنويًا عدة مرات في مختلف المحافظات، منها أسيوط والأقصر والمنيا والإسكندرية وشرم الشيخ والبحر الأحمر، إلا أن المعرض السنوي الذي يقام في القاهرة يعتبر أكبر نسخة، نظرًا لاستضافة عدد أكبر من العارضين، وأن الدورة الجديدة من المعرض ستقام وفقًا لكل الإجراءات الاحترازية، وطبقًا لتعليمات وزارة الصحة وبشراكة استراتيجية مع جمعية الهلال الأحمر المصري في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، لضمان تجربة تسوق آمنة لكل من العملاء والعارضين، حيث سيوفر الهلال الأحمر المصري فرق توعية مترجلة خلال فعاليات المعرض، للتأكد من التباعد الاجتماعي وتنظيم كثافة الأعداد بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة بشكل دوري، والتعقيم المستمر على مدار اليوم مع إمكان التعقيم الشخصي، فضلًا عن توفير مستشفى ميداني مجهز خلال فعاليات المعرض ووجود سيارات إسعاف مخصصة.