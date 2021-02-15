طارق شوقي: توفير كل كتب المرحلة الثانوية «ديجيتال» على منصات الوزارة

قال وزير التربية والتعليم طارق شوقي، إن كافة الكتب الدراسية في المرحلة الثانوية، أصبحت «ديجيتال»، ومتوفرة على موقع الوزارة ومتاحة للطبع، إذا أراد الطلاب ذلك، وأن الوزارة وفرت خطوط محمول للتابلت بالتعاون مع شركة «أورانج»، من خلال باقة تكلفتها 5 جنيهات، توفر دخول مجاني على كافة منصات وزارة التعليم، وأن شركات المصرية للاتصالات وفودافون قدمتا نفس العروض للطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع للجنة التعليم في مجلس النواب مع وزير التربية والتعليم طارق شوقي، للاستماع إلى آخر المستجدات فيما يخص قرارات الوزارة الأخيرة، وعرض برنامج الوزير على النواب.

وقال شوقي للنواب: «كان لدينا منذ فترة وجيزة 7 آلاف محتوى تعليمي على منصة (إدارة التعليم) وأصبحت الآن 50 ألف، باللغتين العربية والإنجليزية، وأنه قد حققنا 340 مليون مشاهدة على تلك المنصة، وهو رقم ضخم بالنسبة للدخول على أي موقع في العالم، وذلك بخلاف عدد مشاهدات بلغ 250 مليون على منصة «ذاكر».

وأكد الوزير على أننا قدمنا وعودا في شهر أكتوبر الماضي، وتم تنفيذها في ديمسبر، موضحا «ده شغل كبير من ناس محترفة»، مضيفا: «نعمل على أن تكون كل كتب الوزارة تصبح تفاعلية، وحاليا لدينا أكثر من 120 كتابا تفاعليا، ونبذل جهودا مع أطراف عديدة، بحيث يكون كل طالب في مصر لديه جهازا متصلا بالإنترنت، بحيث لو احتجنا لمخاطبتهم نلاقيهم».