السجن 3 سنوات لقاتل طفلة حلوان دهسا بالخطأ.. وكفالة لوقف تنفيذ الحكم

قضت محكمة جنح حلوان، برئاسة المستشار وائل الشوربجي، بمعاقبة سائق بالحبس لمدة 3 سنوات، لإدانته بقتل الطفلة مرام زين العابدين، الطالبة بالصف الأول الابتدائي، بالخطأ، بعد دهسها بسيارة نقل، كان يقودها في شارع مصطفى فهمي بحلوان، يوم 23 فبراير العام الماضي، كما تسبب فى إصابة والدة الطفلة أسماء عز الدين.

وألزمت المحكمة، السائق المحكوم عليه بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه كفالة، لوقف تنفيذ الحكم، الذي صدر بحضور ديفيد رمزي، وكيل النائب العام، وسكرتارية فتحي محمود.

يوم الحادث:

وأكدت التحريات التي جرت تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الطالبة المجني عليها، كانت مع والدتها في شارع مصطفى فهمي بحلوان، حين دهسها السائق المتهم عن طريق الخطأ، مما تسبب في وفاتها على الفور، متأثرة بالإصابات التي لحقت بها.

مستشفى النصر:

وأفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى النصر بحلوان، أن المجني عليها الطفلة مرام زين العابدين، 7 سنوات، وصلت إلى المستشفى فاقدة للوعي، كما دون طبيب الاستقبال وجود نزيف من الفم والأذنين، وعدم وجود العلامات الحيوية، كما أجرى عمليات إنعاش قلبي ورئوي لها، ثم أعلن الوفاة.

وانتقلت قوة أمنية من عمليات قسم شرطة حلوان يقودها الرائد مصطفى طاحون، إلى مستشفى النصر، وناظرت جثة الطفلة، ثم أطلعت على التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها، وأثبت فى مذكرته أنها كانت ترتدي ملابس المدرسة.

القبض على المتهم:

وتمكنت قوة أمنية من قوة قسم حلوان، يقودها الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث القسم، من القبض على السائق المتهم، حيث اعترف بارتكاب الجريمة، وتمت إحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات معه، ثم أمرت بحبسه على ذمة القضية ووجهت له إتهاما بارتكاب جريمة القتل الخطأ، وبعدها أحالته للمحاكمة الجنائية، حيث صدر بحقه الحكم المتقدم.