التعليم: ندرس خفض ساعات امتحانات النقل الفني بسبب كورونا

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، عن أن الوزارة تدرس حاليا مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، البدائل المختلفة لعقد امتحانات النقل في التعليم الفني وشكل الامتحانات وأسلوبها استرشادا بالتوجيهات التي وردت في المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، بعد أن تم تأجيلها منذ الشهر الماضي بسبب ذروة جائحة كورونا.

وأوضح مجاهد، أن الوزارة ستعمل على خفض عدد أيّام الامتحانات لصفوف النقل في التعليم الفني إلى الحد الأدنى، كما تدرس تخفيض الساعات المخصصة للامتحانات والاعتماد علي أسئلة «الاختيار من متعدد - الصواب والخطأ - إعادة الترتيب بقدر الإمكان»، في ظل جائحة كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية.

وقال مجاهد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا داخل اللجان الامتحانية، لحماية الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من أى مكروه، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ امتحانات المواد التي لا تدخل في المجموع من خلال حل الامتحان بالمنزل، منوها إلى تقسيم أيّام الأسبوع علي امتحانات كل من الصف لأول والصف الثاني لتسهيل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحينما ننتهي من الدراسة سنعلن ذلك لجميع وسائل الإعلام.

ونوه نائب وزير التربية والتعليم، إلى أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية، لابد من عقدها مثل العام الماضي حتى لا نهدر السنة الدراسية علي الطلاب، موضحا أنه يتوقف تاريخ الامتحان علي الحالة الوبائية لجائحة كورونا ولكن الميعاد سيكون متوافق مع امتحانات الثانوية العامة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أمس، خلال المؤتمر الصحفي، أن امتحانات صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم ستُعقد بنظام الامتحان المجمع في يوم واحد، بسبب تفشي فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الامتحانات ستبدأ في 27 فبراير الجاري، وأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ستعقد إلكترونيا في اللجان بالمدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في شهر يوليو المقبل، إلكترونيا، في لجان بالمدارس، سواء النظاميين والراسبين والمنازل، وأن أوراق الإجابات سيتم تصحيحها إلكترونيا أيضا، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وسيحصل كل طالب على درجاته التى يستحقها، مؤكدًا أن امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد آخر الترم الثاني.