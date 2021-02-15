ابن شقيق قتيل الإسماعيلية: «اللي نفذ الجريمة لا يمكن يكون بني آدم»

وصف «سامح عامر»، ابن شقيق الزوج المجني عليه في واقعة مجزرة سرابيوم بمحافظة الإسماعيلية، الجاني الذي قام بقتل عمه وزوجته داخل منزلهما، فجر اليوم الاثنين، بأنه شخص «معندوش دين»، و«لا يمكن يكون بني آدم».

وتحدث «عامر»، في تصريحات لـ«الوطن» عن الواقعة، قائلاً: «احنا مش مصدقين اللي حصل، كأننا في فيلم سينما، حتى لو كان فيلم مش هيبقي بالبشاعة دي».

وروى تفاصيل الواقعة بقوله: «كان في أيده سبحته، ورايح يصلي الفجر، قابله الحرامي علي السلم طعنه، ودخل كمل جريمته وقتل زوجته، رغم أنها عجوز في السبعينيات من العمر».

وأضاف أنه أفراد من العائلة قاموا بمراجعة محتويات المنزل، واكتشفوا سرقة مشغولات ذهبية خاصة بالزوجة، إضافة إلى مبلغ مالي ضخم، مما يؤكد أن الجريمة كانت بدافع السرقة.

وأوضح أقارب المجني عليهما أن الجاني تسلل إلي المنزل فجرا لسرقة المنزل، وحينما اكتشف صاحب المنزل محاولة السرقة خلال توجهه لأداء صلاة الفجر، باغته بضربه على رأسه بآلة حادة، ثم سدد له عدة طعنات في البطن، ثم استكمل جريمته بقتل الزوجة.

ونعى عدد كبير من مواطني وأهالي قرية سرابيوم ومحافظة الإسماعيلية وفاة «الحاج محمد عامر» وزوجته، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحسب جيران المجني عليهما فإنهما كانا يعيشان بمفردهما داخل المنزل، منذ وفاة ابنهما الوحيد قبل نحو سنتين.

ونشر مواطنون صور ضحايا الحادث، فيما حكى بعض المواطنين مواقف طيبة جمعتهم بالقتيلين، كما دشن مواطنون هاشتاج بعنوان «سرابيوم حزينة»، حداداً على مقتل المجني عليه، ابن عائلة «عامر»، إحدى أكبر العائلات في قرية سرابيوم، إضافة إلى زوجته.

وطالب أهالي القرية مباحث الإسماعيلية بتكثيف تحرياتها والعمل علي ضبط الجناة في أسرع وقت، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.