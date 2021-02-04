أهالي «سرابيوم» بالإسماعيلية يشتكون من اختفاء أسطوانات البوتاجاز

اشتكى أهالي قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية من اختفاء أسطوانات الغاز المنزلي من بعض الأماكن في القرية علي مدار اليومين الماضيين.

وقال محمد عبد العليم، من أهالي القرية، إن اسطوانات الغاز اختفت من السوق فقصد رئيس قرية سرابيوم وطالبه بسرعة توفيرها، وأضاف أن حادث انفجار سيارة ـأسطوانات البوتاجاز علي طريق الإسماعيلية الصحراوي أحد أسباب الأزمة لأن السيارة خاصة بمستودع قرية سرابيوم ولم يتم توفير بديل.

وأشار محمد الخضري إلى أن القرية وفرت سيارات منذ وقوع الحادث إلا أنه منذ يوم الاثنين الماضي بدأت الأسطوانات في الاختفاء من القرية والبحث عنها دون جدوى: «نضطر للذهاب للقرى المجاورة أو التوجه لمستودع طريق أبو بلح الرئيسي رغم أعمال الصيانة التي تتم علي طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي».

من جانبه قال رئيس قرية سرابيوم شاكر الشريف، إنه تم الاستجابة السريعة لشكوي بعض أهالي قرية سرابيوم، مؤكدا توفير أسطوانات البوتاجاز وأن السوق الحالي لم يشهد أي نقصان في الكميات المعروضة، وطالبت الصفحة الرسمية لقرية سرابيوم من يجد مشكلة بخصوص عدم توافر الأسطوانات الاتصال بمسئولي المستودع.

من جانبه تابع المهندس أحمد الاسكندراني، رئيس مركز ومدينة فايد ونائبه المحاسب أحمد العايدي توفير أسطوانات البوتاجاز للتأكد من حل الأزمة استجابة لشكاوى المواطنين .