حورية فرغلي: أخضع لجلسات أكسجين بعد ترميم أنفي.. وعملية جديدة بعد أيام

طمأنت الفنانة حورية فرغلي جمهورها على صحتها، بعد إجراءها لأولى عملياتها الجراحية لترميم أنفها، من خلال استخدام عظمة من جسدها، داخل أحد مستشفيات ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت حورية لـ«الوطن»، إنها بصحة جيدة بعد إجراء العملية الأولى، وستجرى عملية جراحية ثانية بعد أسبوعين، كما أنها تخضع حاليا لجلسات أكسجين، وذلك استعدادا للعمليتين المقرر إجراءهما.

وقدمت حورية، شكر خاص لجمهورها فى مصر وكل أرجاء الوطن العربي قائلة: «بجد مكنتش متخيلة كل هذا الحب، الناس غمرتني بحبها، ولا أقول لهم سوى شكرا لكم».

حورية فرغلي من مواليد عام 1976، وحصلت على الجنسية اﻹماراتية، كما درست إدارة الأعمال بإنجلترا، وبدأت حياتها الفنية عام 2010 عن طريق الصدفة، إذ كان أول ظهور لها من خلال فيلم «كلمني شكرًا»، ثم قررت دراسة التمثيل فالتحقت بمدرسة مروة جبريل السينمائية، حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام.