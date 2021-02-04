ليست حورية فرغلي وحدها.. نجوم عانوا من تجاهل الوسط الفني: محدش بيسأل

شكاوى متكررة من الجحود والتجاهل من الوسط الفني، حيث اشتكى عدد من نجوم الفن من زملائهم في الوسط الفني وعدم مودتهم والسؤال عليهم رغم معاناة بعضهم من المرض أو كبر السن.

عادل الفار: محدش بيسأل

اشتكى المنولوجيست والفنان عادل الفار في كلمات مؤثرة، من جحود ونكران الوسط الفني وعدم سؤال أحد عليه وعدم ردهم على اتصالاته الهاتفية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية بثينة توكل والفنان إدوارد في برنامج «القاهرة اليوم» عبر فضائية «اليوم» على شبكة «أوربت»، مشيرًا أن أصدقائه من الوسط الفني كانوا خالد عجاج ومصطفى قمر وهشام عباس.

وأضاف: «صحابي الفنان خالد عجاج ومصطفى قمر وهشام عباس وده الجيل اللي طلع معايا واحنا طلعنا مع بعض، ودلوقتي مفيش حد بيسأل عليا وخالد عجاج بتصل بيه مبيردش وأزعل جدا، وبعدين اتصل بيه تاني يقولي أنت واحشني جدا واحشني والله.. طب أنا واحشك يا عم متبقى ترد عليا»، مؤكدا أنه أنه لم يعد يتصل بأحد من الوسط الفني: «أنا مبحبش اتصل بحد عشان لو مردش أنا بزعل جدا».

وتابع: «للأسف الوسط ده غدار وقبل كده كله كان بيسأل عليا وكله عايزني ولما كبرت الدنيا مبقتش حلوة»، ناصحًا زملائه بضرورة أن يكون هناك مودة بينهم «لازم يبقى فيه ود ويبقى فيه حب ويبقى فيه تواصل ولازم نسأل على بعض ونطمن على بعض والكلام ده مش للفنانين بس لكن لكل الناس نسأل على بعض ونطمن على بعض واللي عنده مشكلة نحلهاله».

كما وجه عادل الفار رسالة للجمهور قائلًا: «أنا بحبكم قوي وأنا مش هسيبكم وبرضه هواصل وأعمل شغل جديد وأنا عامل شغل جديد وكان نفسي يبقى معايا الفرقة».

ووجه كلمة أخرى للوسط الفني وزملائه الفنانين قائلا «يا زمايلي اسألوا عليا ونسأل على بعض ونحب بعض عشان الفنانين دول لازم متواصلين مع بعض وبحبكم وبشكركم».

عايدة عبدالعزيز تعاني من الزهايمر وتشتكي من تجاهلها

كشف شريف أحمد عبدالحليم نجل الفنانة عايدة عبدالعزيز عن معاناتها من مرض الزهايمر وكسر في الحوض مؤكدًا أنه لا يسأل عنها أحد في الوسط الفني.

وقال : هي شخصية ظريفة لحد دلوقتي وممكن تقول نكت وتضحك، مشيرًا أن الوسط الفني لا يسأل عليها: «للأسف مفيش حد بيسأل عليها وكانت المرحومة رجاء الجداوي اللي كلمتها كذ مرة والنقابة بتسأل عليها في المناسبات».

ونوه إلى أنها لم تعد تخرج منذ سنوات بسبب غصابتها بكسر في الحوض، وأنه يرفض حضورها الفاعليات بسبب حالتها الحالية: «مبحبش حد يشوفها كده»، مؤكدا أن الطبيب فضل جلوسها في منزلها وأنها تتعرف على مكان المطبخ باستمرار وتنسى مكانه وتتعرف عليه مرة أخرى، مشددًا على أن هناك ممرضة ترافقها بصفة مستمرة.

وحرصت عايدة، على طمأنة جمهورها، بشأن حالتها الصحية، بعد إصابتها بـ ألزهايمر قبل 4 سنوات تقريبًا، وكذلك كسر في منطقة الحوض، قائلة لـ«الوطن»: «أنا صحتي كويسة وزي الفل»، متابعة في حزنٍ دفين: بس رجلي بتوجعني بسبب كسر في منطقة الحوض.

وقالت بنبرة هادئة وبكلمات مقتضبة، إنها قررت اعتزال الفن والعيش في هدوءٍ تام، بعيدًا عن الأضواء: «خلاص مش بشتغل، رغم إن الناس وحشوني جدًا، لكن أنا قاعدة في البيت للراحة، عاوزة أعيش بعيد عن دوشة الفن، أنا في رحلتي الأخيرة، ومحدش بيسأل عليا، وفي انتظار لقاء ربٍ كريم».

حورية فرغلي تشتكي من عدم سؤال الوسط الفني عليها

أبدت الفنانة حورية فرغلي حزنها بسبب تجاهل الوسط الفني لها مؤكدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج «هذا الصباح»، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنها حزينة لأنها وقت ما كانت متألقة بأعمالها ونجاحتها الفنية كان هناك الكثير حولها، ولكنها وقتما قررت أن تغادر مصر وتسافر لكي تتلقى العلاج بالخارج لم تحد أحد بجانبها.

وأضافت: «ملقتش حد جنبي خالص وتليفوني مبيرنش ومحدش بيسأل عني خالص، وحتى الناس اللي كانت بتشتغل معايا وياما ساعدت ناس ووقفت جنب ناس وعمر ماحد طلب مني حاجة ومعملتهاش، وكنت بشتغل الـ24 ساعة علشان أقدم أعمال تعجب الناس.. فجأة كدا مبقاش حد حواليا.. يعني لما يحصلي حاجة وأبعد شوية عن الدراما وعن الأعمال الفنية والتلفزيون يبقى خلال حورية فرغلي أنتهت؟.. لأ حورية ما أنتهتش».