طارق الشناوي: برومو «السرب» يكشف عدالة مصر في حربها على الإرهاب

قال الناقد طارق الشناوي، إن برومو فيلم «السرب» الذي طرحته الشركة المنتجة للفيلم مؤخرا، أكد على تفاصيل مهمة، في مقدمتها أن حرب مصر على الإرهاب وقتلهم للإرهابين قضية عادلة، موضحا أن أي إنسان في العالم وليس فقط في مصر، يجب أن يكون هذا توجهه، ضد أي إرهابي أو متطرف وضد كل من يحمل السلاح ويوجهه للإنسان.

وأضاف «الشناوي»، خلال مداخلة هاتفية، الإثنين، مع قناة «extra news»، أن الجميع عايش واقعة ذبح عدد من المصريين بليبيا على يد الإرهابين، التي يتحدث عنها الفيلم، منبها أنها ما زالت تعيش في وجدان كل مصري، والمتلقيين والجمهور يعرفونها جيدا «اتحفرت في دماغهم»، والجميع يشعر بأن الانتقام كان يجب أن يطول هؤلاء القتلة.

وأشار إلى أن المسألة ليست متعلقة فقط بانتقام الجيش المصري لأبناء هذا البلد ضحايا تلك الواقعة، وإنما العالم بأجمعه يرفض الدواعش وكل القتلة والإرهابين، وبالتالي تقديم عمل فني يتناول تلك الواقعة كان أمر مهم، خصوصا بهذا الشكل والطريقة التي يمتزج فيها أجزاء وثائقية بالحالة الدرامية الإبداعية، حتى يصل إلى الملايين من الجماهير.

وكشف أن تفاعل الجمهور مع برومو الفيلم، يوضح أن هناك حالة من التعطش لمثل هذه النوعية من الأفلام، إذا قدمت بطريقة صحيحة من الناحية الفنية، مشيرا إلى أنه يسعد كثيرا بأعمال المخرج أحمد نادر جلال، مخرج فيلم «السرب»، ويعلم أنه صادقا في رؤيته، ويحرص دائما على الاهتمام بكل تفاصيل العمل.

«السرب»، يشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم التمثيل في مصر والوطن العربي، بينهم أحمد السقا وشريف منير وهند صبري وقصي خولي وأسر ياسين ومحمود عبدالمغني وكريم فهمي وهند صبري واحمد حاتم ومحمد دياب.