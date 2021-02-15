فاروق الباز: الإمارات بدأت التفكير في غزو المريخ منذ 5 سنوات

قال الدكتور فاروق الباز، عضو هيئة الاستشاريين في وكالة الفضاء الإماراتية، إن الإمارات بدأت في البحث عن الوصول إلى المريخ منذ خمس سنوات، وتواصلت مع ناسا، وغيرها من الوكالات العالمية، وعلموا أن هناك موضوع لم يُدرس بعد، وهو موضوع دراسة الغلاف الجوي للمريخ.

جمع الخبرات ومشاركتها

وأضاف «الباز»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الإثنين، أن هناك إتاحة للمعلومات والعلوم الخاصة بالفضاء، والعالم كله يجمع خبرات ومعلومات ثم يشاركها مع الآخرين، وهذا يستفيد منه العالم كله.

وتابع عضو هيئة الاستشاريين في وكالة الفضاء الإماراتية، أن المسبار سوف يحلل الغازات الموجودة في الغلاف الجوي للمريخ، ويرسل بها بيانات إلى الأرض، مشيرا إلى أن هناك اتفاق عالمي في الأمم المتحدة بعرض كل المعلومات التي تحصل عليها الدول على الدول الأخرى، وعالميا كل دولة تحصل على معلومات تعلن ما وصلت إليه.

السباق نحو الفضاء

وشدد على أن هناك سباق في الوصول إلى الفضاء، وكانت روسيا هي أول دولة، وبعد ذلك دخلت في سباق مع الولايات المتحدة للوصول إلى الفضاء، ولكن عندما جاء الرئيس الأمريكي أيزنهاور، أمر بتشكيل هيئة مدنية تجمع الجميع، وهي «ناسا».

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، نجاح مسبار الأمل الإماراتي، في مهمته بالوصول إلى كوكب المريخ، لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، كأول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف الكوكب الأحمر، وهو ما يُعد إنجازا تاريخيا بإرادة إماراتية تسجل للعرب نقطة مضيئة، وتمنحهم الأمل بأنهم قادرون على منافسة باقي الأمم.

ومهمة المسبار تستغرق سنتين أرضيتين، لأن الزمن مختلف على المريخ، والسنتين الأرضيتين تساويان سنة واحدة على المريخ، لأن مداره حول الشمس مختلف عن الأرض.