فاروق الباز.. رحلة العلم من دلتا مصر إلى الفضاء

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي والإعلامية هدير أبو زيد، تقريراً تليفزيونياً بعنوان «فاروق الباز.. رحلة عالم من دلتا مصر إلى الفضاء».

عمل الباز في وكالة ناسا خلال برنامج أبولو

وجاء في التقرير، أن فاروق الباز بدأ مسيرته المهنية بحصوله على بكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس في عمر العشرين ويعقبها عام 1961 نيله درجة ماجستير العلوم في الجيولوجيا والدكتوراه عام 1964 ثم عمل في وكالة ناسا خلال برنامج أبولو.

أحد أبرز الوجوه المصرية والعربية التي وصلت للعالمية

وأضاف التقرير، أن فاروق الباز ولد في الـ 2 من شهر يناير عام 1938 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وهو أحد أبرز الوجوه المصرية والعربية التي وصلت للعالمية بعدما وصل لمنصب مدير مركز تطبيقات الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

ناسا تطلق اسم الباز على كويكب مكتشف حديثا

وتابع التقرير، أنه تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اسم الباز على كويكب مُكتشف حديثا وذلك في سبتمبر من عام 2019 لتعد هذه المرة الأولى التي يجري فيها إطلاق اسم عالم مصري على كويكب السماء تقديراً لدوره في وكالة الفضاء الأمريكية كبداية لمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي مرورا بتصوير الأرض على المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة وحصل على 13 جائزة دولية رفيعة.

وتحل اليوم ذكرى ميلاد العالم المصري فاروق الباز الذي وُلد في 2 يناير 1938 في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، وعمل في وكالة ناسا للمساعدة في التخطيط للاستكشاف الجيولوجي للقمر، كاختيار مواقع الهبوط لبعثات أبوللو وتدريب رواد الفضاء على اختيار عينات مناسبة من تربة القمر وإحضارها إلى الأرض للتحليل والدراسة.