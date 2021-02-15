فاروق الباز عن سبب الاهتمام بكوكب المريخ: نسعى لمعرفة ما خلقه الله

كشف الدكتور فاروق الباز، عضو هيئة الاستشاريين في وكالة الفضاء الإماراتية، عن سبب الاهتمام بالمريخ، موضحا أن «أولا الاهتمام في وسيلة الوصول، لأنه يرفع من العلم في هذه الدولة، والسبب الثاني هو إن المريخ حاجة حلوة حمرا وجنبنا وممكن نعرف تكون إزاي.. يعني بنسأل أسئلة لمعرفة ما خلقه الله من حولنا».

تأثير رحلة الفضاء على المواطنين

وأضاف «الباز»، في مداخلة عبر تطبيق «سكايب»، مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أن التكلفة الخاصة بصواريخ الفضاء مرتفعة للغاية، ولكن المهم هو تأثير هذا الأمر على المواطنين في هذه البلاد، موضحا: «التكلفة عالية، ولكن المهم هو أن الطلاب في المدارس أصبحوا جميعا لديهم حلما بالقدرة على الوصول إلى الفضاء، وليس مثل الموجود عندنا في مصر أننا نقول: (منقدرش نوصل)، وهذا يرفع ويرقى من مستوى الناس، ورئيسة المشروع هناك امرأة إماراتية».

تصنيع المسبار الإماراتي في الولايات المتحدة

وتابع عضو هيئة الاستشاريين في وكالة الفضاء الإماراتية، أن المسبار الإماراتي تم تصنيع الأجزاء الدقيقة منه في جامعتين أمريكيتين، ولكن بمشاركة شباب إماراتيين، موضحا: «الكوكب القريب مننا الزهرة، ومش عارفين نوصله إزاي.. لأن الغلاف الجوي زي حمض الكبريتيك، ومش عارفين ننزل على السطح بتاعه.. وخلق الله واسع وشاسع، وعلينا أن نتعلمه خطوة بخطوة».

وشدد على أن هناك سباق في الوصول إلى الفضاء، وكانت روسيا هي أول دولة، وبعد ذلك دخلت السباق الولايات المتحدة للوصول إلى الفضاء، ولكن عندما جاء الرئيس الأمريكي أيزنهاور، أمر بتشكيل هيئة مدنية تجمع الجميع، وهي «ناسا».

هذا، وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، نجاح مسبار الأمل الإماراتي، في مهمته بالوصول إلى كوكب المريخ، لدراسة الغلاف الجوي للكوكب الأحمر، كأول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف الكوكب الأحمر، وهو ما يُعد إنجازا تاريخيا بإرادة إماراتية تسجل للعرب نقطة مضيئة، وتمنحهم الأمل بأنهم قادرون على منافسة باقي الأمم.