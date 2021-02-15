«المياه»: غدا 25 شركة فرعية تتواجد بالشوارع لمواجهة الطقس السيئ

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن هناك توجيه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة أسباب تأخر حل أزمات بعض الأماكن، فيما يخص الصرف الصحي، من خلال توفير المبالغ اللازمة لاستكمال محطات الصرف الصحي، مع التنبيه على أي مقاول أنه إذا لم يبدأ في العمل خلال فترة معينة سيتم سحب المشروع من تحت يده.

25 شركة فرعية ستفرض حالة الطوارئ غدا لمواجهة الطقس السيئ

وأضاف «رسلان» خلال تصريحات لفضائية «الحدث اليوم»، أن شركة المياه والصرف الصحي قامت أيضا بتوفير سيارات لشفط مياه الأمطار وتنسق مع هيئة الأرصاد الجوية لعمل 25 شركة تابعة لشركة المياه من أجل الاستعداد القوي لمواجهة أي طارئ في ظل وجود نواة قوية للطقس السيء.

شركة المياه والصرف الصحي تعمل على تحسين حياة المصريين في القرى

وتابع رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: «إحنا شغالين في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وسوف تغطي 51 مركزا بإشراف موزع بين الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان، وبدأنا العمل من أجل تحسين حياة المواطنين وتم حصر نشاكل المواطنين، ورصد مبالغ كبيرة للمواطنين، وهذه أكبر مرة يتم رصد فيها هذا المبالغ القوية من أجل إقامة مشروعات تحسين البنية الأساسية».

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة من أجل تحسين حياة المواطنين في الريف المصري وتستمر المبادرة لمدة 3 سنوات وستنتهي بنهاية الولاية الرئاسية الحالية في عام 2024، وتشترك في هذه المبادرة منظمات المجتمع المدني ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية.