رئيس الوزراء يلتقي غدا رؤساء اللجان البرلمانية

يلتقي المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدا، رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب.

ووجه مدبولي، الدعوة لرؤساء اللجان لحضور اجتماع غدًا.

وأكد معتز محمود رئيس لجنة الصناعة، أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق والتواصل بين الحكومة والبرلمان، وهو ما وعد به رئيس مجلس الوزراء، خلال بيانه مؤخرا، أمام مجلس النواب، ويلتقي المهندس مصطفى مدبولي، اليوم، وأعضاء هيئة مكتب الإدارة المحلية والإسكان.

وأشار النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن رئيس الوزراء، وجه دعوة لهيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية وتضم رئيس ووكيلي اللجنة محمد الحسيني ومحمد وفيق، وعمرو أحمد إبراهيم أمين سر اللجنة، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، ويشارك في اللقاء أيضا مكتب لجنة الإسكان، برئاسة النائب عماد سعد حمودة.

وقال الناىب محمد الحسيني وكيل اللجنة، إن اللقاء بهدف التنسيق بين الحكومة والبرلمان، بشأن الاشتراطات الجديدة للبناء.

ويواصل رئيس الوزراء، حوار مع كافة الجهات حول إجراءات تطبيق منظومة الضوابـط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية.

ووجه رئيس الوزراء، بالاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وبدء تطبيق المنظومة، مُشددا على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بدقة متناهية ويسر للمتعاملين.

وتم عرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أوعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يبدي الرئيس اهتمامًا كبيرًا بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر، خاصة أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.