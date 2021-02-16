4 مليارات جنيه وتركيب ماكينات ATM.. بدء تطوير قرى يوسف الصديق بالفيوم

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن اتفاق كافة القطاعات على توفير 4 مليارات جنيه لتطوير قرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بعدما كانت ثلاثة مليارات، مؤكدًا أنّه سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات التي تشملها المبادرة الرئاسية، والبدء في تنفيذ عدد منها خلال 10 أيام.

في سياق متصل، كشف الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، أنه تم التنسيق مع عدد من البنوك لتركيب ماكينات ATM في عدد من القرى للتيسير على المواطنين، فضلاً عن التوسع في مقرات البنوك بمراكز المحافظة المختلفة.

وأشار «عماد» إلى أنّه تم إعداد حصر كامل لمكاتب البريد وتقسيمها إلى مطورة وغير مطورة، ويجري التنسيق مع هيئة البريد لتطوير جميع مكاتب البريد بالمحافظة، كما يجرى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لفتح منافذ لمشروعات «جمعيتي» بمراكز الشباب لتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد محافظ الفيوم، أنّ القطاع المدني له دور مهم وشريك أساسي في تنفيذ المبادرة، مُثمناً دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في هذا الشأن، حيث تم اختيار 4 مناطق في مركز يوسف الصديق والشواشنة لتدريب وتشغيل الشباب والمرأة.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة الرقابة المجتمعية بوصف المواطن شريك أساسي في أعمال التطوير، لافتاً إلى أنّه سيتم تشكيل مجموعات عمل متطوعة من الشباب للمشاركة في وضع الخطط وتنفيذها ومتابعة الأداء الحكومي والأهلي.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم استغلال الميزات النسبية لكل قرية من القرى، وتنميتها وتسويق منتجاتها، موضحاً أنّ خطط التطوير لا تقتصر على الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني وإنما تشمل التصنيع الزراعي وبناء تكتلات اقتصادية بالقرى المستهدفة، لتحقيق فوائد مباشرة لأهالي هذه القرى، الأمر الذي استلزم سماع رأي فئات أخرى مثل المرأة والشباب والأحزاب السياسية، بهدف التنوع في عرض القضايا والتعرف على الاحتياجات.

وشدد محافظ الفيوم، على أنّه من الأهمية، بمكان إيماننا بأنّ الدولة المصرية تقتنص هذه المبادرة لتحقيق أقصى استفادة للمواطن وتضمن له الحياة الكريمة التي يتمناها، مشدداً على أنّ العمل الجماعي بروح الفريق الواحد يضمن نجاح الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذه المبادرة التي تقتحم مشكلات مزمنة ومتراكمة منذ سنوات طويلة وإيجاد حلول جذرية لها.

وكان «الأنصاري» قد أجرى، اللقاء المجتمعي الثاني بمركز يوسف الصديق والذي عُقد بمركز شباب الشواشنة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارات المعنية، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وممثلين عن المرأة، والشباب، والأحزاب السياسية، وطلاب وخريجي الجامعات، وعدد من أهالي المركز.