لحظة سقوط الصواريخ على مطار أربيل الدولي (فيديو)

أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط أحد الصواريخ في منطقة قريبة من محيط مطار أربيل الدولي في أقليم كردستان العراق، مساء الإثنين، فيما أورد بيان أمني تفاصيل جديدة عن الهجوم.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، سقوط جرحى بإطلاق عدد من الصواريخ على مدينة أربيل وضواحيها.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، تم إطلاق عدد من الصواريخ صوب مدينة أربيل وضواحيها، حيث سقطت على مواقع عديدة، وبحسب المعلومات الأولية فإن هناك عدداً من الجرحى.

واضافت، أن الجهات المعنية لا تزال تواصل متابعتها وتحقيقاتها بهذا الصدد، داعية المواطنين الى الابتعاد عن الأماكن المستهدفة ولزوم المنازل.

وذكرت وزارة الصحة في كردستان إن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم.

وقال مصدر أمني كردي، إن 8 صواريخ سقطت على مدينة أربيل العراقية، استهدفت محيط مطارها الدولي وأحياء سكنية، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة في المطار.

وأوضح بيان لقوات مكافحة الإرهاب الكردية، أن 3 من الصواريخ الثمانية استهدفت مطار أربيل، اثنان منها سقطا بالقرب من أسوار المطار، فيما مر الثالث بأجواء المطار.

وتصدت مضادات التحالف الدولي لعدة صواريخ، أطلقت على المطار.