فنانو الكومبارس يتحدثون على الهواء: نحلم بالبطولة والستر

استضافت الإعلامية إيمان الحصري، في برنامجها «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، عددا من العاملين في مهنة «الكومبارس» أو المجاميع، للحديث عن مشاكلهم وطريقة عملهم.

وقالت الفنانة فاطمة السيد عوض، الشهيرة بـ«فاطمة كشري»، إنهم أطلقوا عليها هذا الاسم نظرا لأن زوجها وحماها يبيعان «الكشري»، وهي تبيع الكشري بعد وفاة زوجها، لافتة إلى أن كلمة «كومبارس» في الخارج تعني ممثل، ولا يوجد بها مشكلة، ولكن هنا لا تلقى نفس الاحترام الموجود في الخارج، موضحة أنها تحب الفنان الراحل نور الشريف جدا، وترفض أي أدوار صامتة، وكانت تحلم بالبطولة، مضيفة بسخرية: «كان عندي حلم أني أبقى بطلة قدام فنان حلو وأحضنه».

وأوضحت أن أبناءها حاليا يشجعونها على العمل، ولكن زوجها -قبل وفاته- لم يكن يشجعها لأنه يغير عليها، لافتة إلى أن بعض العاملين في هذه المهنة عندما يضيق بهم الحال «بيشحتوا، أو بيبعوا مناديل في الإشارات».

المجاميع والأدوار الثانوية

أما الفنانة «برنسة عبد الغني»، فقال إنها لا تشعر بالضيق من كلمة «كومبارس»، ولكنها تفضل استخدام كلمة «مجاميع»، موضحة أنها تعمل حوالي عشرة أيام في الشهر، وتتقاضى في اليوم حوالي 300 أو 400 جنيه، ولكن من يعملون في الشركات يحصلون على أجر أعلى، لافتة إلى أنها بدأت العمل عام 1975، عن طريق زوج شقيقتها الذي كان يعمل دوبلير لرشدي أباظة.

من جانبه، قال الفنان محمد أحمد زعفان: «المجاميع بيكملوا العمل ومن غيرهم العمل ميكملش.. ولكن أدوار ثانوية، والبعض برضو بيقول عليهم ياعم دول مجاميع»، لافتا إلى أنه عمل أمام حسين فهمي وفاتن حمامة، وقيل له في أحد المرات: «أنت سرقت الكاميرا وخليت حسين فهمي كان زي الفار جنبك»، مؤكدا أنه ليس لديه أي عمل آخر.

وقال الفنان زكي حسين، الشهير بـ«زكي لوجو»، إن اسم الشهرة جاء لأنه أدى دورا في أحد الإعلانات، فأطلقوا عليه هذا الاسم، لافتا إلى أنه يحب مهنته لأن والده كان يعمل في مهنة مرتبطة بالتمثيل، وهو حاليا ممثل في مسرح الدولة، ولا يعمل بأي مهنة أخرى، مشيرا إلى أن ما يتقاضاه من المهنة يعتبر جيدا ولكن المهم أن يستمر في السعي.