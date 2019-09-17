أسلوب مختلف، وطريقة متفردة في التمثيل، جعلتها تتميز عن أقرانها من بنات جيلها، لتأخذ خطوات كبيرة وتصعد تدريجيًا سُلم المجد بثقة ممزوجة بحذر، حتى أصبحت الفنانة عبلة كامل واحدة من نجوم الصف الأول عن جدارة واستحقاق.

وتحل اليوم، 17 سبتمبر، ذكرى ميلادها الـ58، حيث ولدت في عام 1960، لتنطلق بعد تخرجها من كلية الآداب إلى التمثيل، وتبدأ بقوة مع الفنان محمد صبحي من خلال مسرحية "وجهة نظر"، تاركة انطباعا طيبًا لدى الجمهور، لتُثري بعدها السينما والدراما بأعمال خالدة.

أدوار متنوعة لعبتها عبلة كامل بين الكوميديا والتراجيديا، فهي من القلائل الذين بإمكانهم رسم البسمة والبهجة على شفاة المتفرج وأيضًا جعله يبكي في العمل ذاته.

وعلى صعيد الكوميديا، قامت "كامل" بالعديد من الأعمال السينمائية "مثل خالتي فرنسا - اللمبي - كلم ماما - وغيرها"، أما في الدراما فكانت أبرز أدوارها الكوميدية هو "فاطمة كشري"، من خلال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".

في عام 1996، قدم السيناريست مصطفى محرم من رواية الكاتب إحسان عبد القدوس، والمخرج أحمد توفيق، رائعة درامية هي مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، الذي حقق نجاحا كبيرًا إلى وقتنا الحالي، والذي شاركت عبلة كاملة في بطولته مع الفنان الراحل نور الشريف، في دور زوجته وشريكة كفاحه، والتي أنجبت له 5 أبناء.

أبناء فاطمة وعبد الغفور البرعي، هم 4 بنات "سنية" ناهد رشدي، و "نظيرة" حنان ترك، و"نفيسة" منال سلامة، و"بهيرة" وفاء صادق، بالإضافة لولد وحيد هو "عبد الوهاب" محمد رياض، والذي تزوج من "روزالين أو أمينة" إيناس مكي .

قدرة عبلة كامل التمثيلية الشرسة، جعلتها تتمكن من تأدية دور الأم لهؤلاء الأبناء، ودور الحماة لزوجة ابنها، بالرغم من أنها كانت أصغر سنًا من بعضهم، دو أن يشعر المشاهد بذلك.

الواقع يثبت أن عبلة كامل أصغر سنًا من الفنانة ناهد رشدي التي قامت بدور "سنية" ابنتها، وأيضًا أصغر من الفنانة إيناس مكي التي قامت بدور زوجة ابنها "روزالين أو أمينة".

الفرق في السن بين عبلة كامل والنجمتان السابقتان يصب في صالح "فاطمة كشري" حيث ولدت "كامل" عام 1960، فيما ولدت "رشدي" في 15 سبتمبر 1956، بينما ولدت "مكي" في 10 أكتوبر 1956.

إجادة عبلة كامل للدور وتعمقها في تفاصيل الشخصية جعلها تظهر بأنها أكبر منهما بفارق سني واضح، بالرغم من أن الأمور عكس ما ظهر في المسلسل، كما أن الفارق بينها وبين باقي أبنائها في العمل "وفاء صادق - محمد رياض - منال سلامة" لم يتعد الـ10 سنوات، حيث ولد الثلاثة في العام ذاته 1970، بينما يتسع الفارق العمري إلى 15 عاما مع أصغر بناتها في المسلسل "نظيرة" حنان ترك، التي ولدنت عام 1975.