إزالة فورية لـ6 حالات تعديات على زراعات في مهدها بالفيوم

أعلن الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أنّه تم إزالة 6 حالات تعديات على الأراضي الزراعية بمركزي الفيوم وسنورس، وذلك خلال الحملة التي نظمها جهاز حماية الأراضي بالمديرية، بقيادة المهندس علي مُسعد، مدير عام الحماية، بمشاركة مديري الإدارات الزراعية والوحدات المحلية وقوات الشرطة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها بالمحافظة، والتصدي لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك خلال توجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أنّ الإدارة الزراعية بمركز الفيوم، بقيادة المهندس محمود إسماعيل، مدير الإدارة، شنت حملة إزالات مكبرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية، برئاسة المحاسب أحمد شاكر، رئيس مركز ومدينة الفيوم، وتمكنت من إزالة حالتي تعديات على مساحات من الزراعات، الأولى بناحية قرية بني صالح، والثانية بناحية قرية أبجيج بحوض الحلافي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنّه تم تنفيذ حملة إزالات أخرى بمركز الفيوم، شملت إزالة 3 حالات تعديات على الزراعات في نواحي مركز الفيوم، منهم حالتان بناحية كفور النيل، كل حالة على مساحة 12 سهماً، بحضور حسين محمد أبو حامد، رئيس الوحدة المحلية بناحية كفور النيل، وحمدي حلمي حسين، مسؤول التعديات بالوحدة المحلية بكفور النيل، والمهندس أحمد محمد سعد، مدير الجمعية الزراعية، والحالة الثالثة بناحية دسيا على مساحة قيراطين.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس، بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ، مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحده المحلية، برئاسة المحاسب محمود هاشم، رئيس مركز ومدينة سنورس، بتنفيذ إزالة حالة تعديات على قطع أرض زراعية، حوض السبعة زمام جمعية فيدمين، بإدارة سنورس الزراعية.