إدريس: إعادة انتخاب مصر مُقرراً للجنة الأممية لحفظ السلام يعكس دورها

قال مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير محمد إدريس، إن إعادة انتخاب مصر مُقرراً للجنة الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام يعكس دور القاهرة النشط في حفظ السلام سواء من حيث مشاركاتها، العسكرية والشرطية.

وأشار السفير إدريس، في بيان، تعقبيا على إعادة انتخاب مصر خلال افتتاح أعمال لجنة «الأمم المتحدة الخاصة لعمليات حفظ السلام» في دورتها لعام 2021، إلى أن مشاركة مصر النشطة تجعلها في المرتبة السابعة من بين كبريات الدول المساهمة بقوات، أو من حيث إسهامها الفاعل في تطوير مفاهيم وسياسات حفظ السلام.

وأكد إدريس، أهمية الدور النبيل لحفظة السلام، مثمناً تضحياتهم الغالية من أجل إحلال السلام في العالم المضطرب، وتقدم مندوب مصر الدائم، بتحية إجلال وإعزاز للأرواح الطاهرة لشهداء حفظ السلام، مشيرا إلى أن ذكراهم ستظل حاضرة في القلوب والعقول.

وأعرب السفير محمد إدريس، عن قلقه إزاء ما شهدته الفترة الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في عدد ضحايا حفظ السلام نتيجة أعمال عدائية، مشدداً على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لضمان التأمين الملائم لقوات حفظ السلام فضلاً عن محاسبة مُرتكبي تلك الأعمال المُشينة.

واستعرض إدريس، الأولويات المصرية التي تضمنت تعزيز أمن وسلامة حفظة السلام، وتعزيز الترابط والتكامل بين حفظ وبناء السلام لا سيما في إطار رئاسة مصر الحالية للجنة الأمم المتحدة لبناء السلم، ودعم المقاربة الشاملة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام وفقاً لرؤية تضمنتها «خارطة طريق القاهرة».

وأشار مندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، إلى تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» التي طالت عمليات حفظ السلام، وضاعفت من صعوبات وتعقيدات بيئات حفظ السلام.

وثمن السفير محمد إدريس، جهود الأمم المتحدة التي ساهمت في الحد من انتشار الإصابات في الميدان، والاستجابة الفعالة للحالات المصابة.