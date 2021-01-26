افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بأكاديمة الشرطة

أعلن بيان لوزارة الداخلية، عن افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمة الشرطة، لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام.

يأتي هذا بعد احتلال مصر المركز الـ«3» عالميا في إحصائية منظمة الأمم المتحدة الخاص بتصنيف الدول الأكثر مشاركة بقوات شرطية ببعثات حفظ السلام، كما احتلت مركزا متميزا ضمن العشر دول الكبرى الأولى المساهمة بقوات في البعثات الأممية على المستوى الدولي، وذلك وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية.

ياتي ذلك انطلاقا من الدور المحوري للدولة المصرية، كإحدى الدول الفاعلة والمساهمة في كافة عمليات صون الأمن والسلم الدوليين، من خلال تقديم الدعم عبر البعثات الأممية، بوصفها ركيزة أساسية لمنظمة الأمم المتحدة لصون وبناء السلام بمناطق النزاعات، والعمل على احتواء انعكاساتها السلبية تماشيا مع المقررات الدولية، واستمرارا للنجاحات التي حققتها وزارة الداخلية عبر مشاركاتها بالعديد من الوحدات الشرطية ببعثات حفظ السلام الدولية لمنظمة الأمم المتحدة بالعديد من الدول لتحقيق الأمن والسلام، من خلال العديد من الكوادر الشرطية.

وفي إطار الخبرات المتراكمة لكوادر الشرطة المصرية في مجال عمليات حفظ السلام والنجاحات التى تتحقق عبر المشاركات المتميزة في البعثات الأممية، التي حازت على ثقة كافة الدول المساهمة في بعثات حفظ السلام وحظيت بمكانة رفيعة على المستوى الدولي، فقد تم افتتاح المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمة الشرطة، لإعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام، من خلال العديد من الدورات التدريبية والبرامج المتخصصة والدراسات والأبحاث التي تؤهل الكوادر المشاركة ببعثات حفظ السلام لأداء المهام المنوطة بهم بفاعلية وتزويدهم بالخبرات والقدرات التي تتوافق مع متطلبات عمليات حفظ السلام الحالية والمستقبلية، حيث يضطلع المركز بالمهام التالية:

- إعداد وتدريب الكوادر الوطنية والدولية للعمل ببعثات حفظ السلام وتقديم كافة أوجه الدعم للراغبين فى المشاركة من الجنسين .

- تنظيم الفعاليات المختلفة (دورات تدريبية – ندوات – مؤتمرات – ورش عمل ..) تنيسقا مع الجهات الوطنية والدول الصديقة والمنظمات (الدولية– الإقليمية) بما يعزز دور المكون الشرطي بعمليات حفظ السلام .

- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بكافة أوجه عمل البعثات الأممية فى إطار إستعراض التحديات التى تواجه المشاركين بها وبحث سبل التغلب عليها.

- التعاون التدريبي وتبادل الخبرات مع الكيانات المناظرة (دوليا – إقليمياً – محليا) لتطوير أداء العناصر الأممية بما يخدم أهداف بعثات حفظ السلام، فضلا عن نقل الخبرات في مجالات ذات الصلة للمعاهد التدريبية الشرطية الوطنية.

وقد تم تصميم المركز ليكون صرحا تدريبيا متميزا يزخر بكافة مساعدات التدريب وكافة المنشآت التى تمكنه من أداء رسالته التدريبية، وفقا لأحدث المعايير العالمية، ومن بينها مباني وقاعات التدريب وميادين تدريبية تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير والتصميمات التى توفر بيئة تحاكى الظروف المختلفة التى يتعرض لها المشاركين بعمليات حفظ السلام.

وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى إضطلاع وزارة الداخلية المصرية بالمشاركة في كافة مبادرات الأمم المتحدة الخاصة بتطوير منظومة عمل البعثات الأممية أو مراجعة الأطر الإستراتيجية للبعثات الأممية وتضطلع بتقديم إسهاماتها فى ضوء خبرات كوادرها كما تشارك فى كافة الفعاليات التى يتم تنظيمها برعاية المنظمة الدولية (مؤتمرات – إجتماعات – ورش عمل – ندوات – دورات تدريبية)، التي يتم من خلالها استعراض التحديات التي تواجهها بعثات حفظ السلام وسبل التغلب عليها بما يعزز دور المكون الشرطى بها ويمكنه من تنفيذ المهام الموكلة إليه على النحو الأفضل.