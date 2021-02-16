كلبان شرسان يمزقان فروة رأس طفل.. «صاحبهم قال لهم هاتوه»

شهد شارع جمال عبد الناصر بمنطقة المعتمدية بالجيزة حادثا بشعا بعدما تعرض طفل صغير لهجوم كلبين شرسين تسببا في جروح خطيرة له.

وحكى شاهد عيان لـ «الوطن» تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن والدة الطفل أعطته مبلغا ماليا لشراء بعض الاحتياجات لها، وعند نزوله كان هناك شاب يقف عند ناصية الشارع ومعه كلبان شرسان، وأن الشاب أراد أن يخيف الطفل فأمر الكلبان بمهاجمته قائلًا «هاتوه»، وبالفعل هجم الكلبان على الطفل أحدهما استهدف صدره والآخر استهدف فروة رأسه.

وأوضح أن الناس نقلوا الطفل لوالدته في توكتوك وتوقعت والدته أن سيارة صدمت ابنها وأنها انهارت بعدما عرفت أن الواقعة بسبب كلبين شرسين.

ونقل الطفل للمستشفى وتم إجراء عمليتين جراحيتين له لإنقاذه ويخضع الآن للعلاج والرعاية داخل المستشفى وحررت أسرته محضر ضد صاحب الكلب.

وأكد الشاهد على وجود حالة غضب بين الأهالي وأنهم يطالبون بالقبض على صاحب الكلبين ومحاسبته بسبب الجريمة التي ارتكبها في حق طفل صغير لا حول له ولا قوة.