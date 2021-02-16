هاريس تبحث مع ماكرون قضايا مشتركة.. ولجنة للتحقيق في اقتحام «الكابيتول»

بحثت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وأكد الجانبان، ضرورة تعزيز التعاون الثنائي المشترك للتصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتغير المناخ، ودعم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

وناقشت هاريس مع ماكرون، العديد من التحديات الإقليمية بما في ذلك تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وضرورة مواجهتها معًا.

وشكرت نائبة بايدن، الرئيس الفرنسي، على قيادته في مسألة المساواة بين الجنسين، وأعربت هاريس، عن التزامها بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنشيط التحالف عبر الأطلسي.

وفي سياق آخر، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الكونجرس سيشكل لجنة مستقلة للتحقيق بملابسات اقتحام مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.

وقالت «بيلوسي» إنه من أجل حماية أمن الولايات المتحدة، ستكون الخطوة التالية تشكيل لجنة خارجية مستقلة شبيهة بلجنة أحداث 11 سبتمبر للتحقيق والكشف عن الحقائق والأسباب المتعلقة بالهجوم الإرهابي في 6 يناير الماضي على مجمع «الكابيتول»، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتشل ماكونيل، إن ترامب يواجه خطر الملاحقة أمام القضاء، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وأوضح ماكونيل، أمام مجلس الشيوخ، أنّه لا يوجد أيّ شكّ في أن ترامب مسؤول من الناحيتين العملية والأخلاقية على إثارة أحداث ذلك اليوم.

وأشار زعيم الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إلى أن ترامب لا يزال مسؤولاً عن كل ما فعله خلال وجوده في المنصب ولم يفلت بعد من أي شيء.

جدير بالذكر، أن استطلاعا للرأي أجرته «جامعة كوينيبياك» الأمريكية، أمس الأول الأحد، أظهر أن 45% من الأمريكيين يعتقدون أن ترامب مسؤول عن أعمال العنف ويجب ملاحقته قضائياً.