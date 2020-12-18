"ماكرون" يعاني من الحمى والسعال.. و"بايدن" خالٍ من كورونا

يواصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزله في المقر الرئاسي في مدينة فرساي، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويعاني من أعراض الحمى والسعال، وفقا لما كشف مسئوولون في الرئاسة الفرنسية، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل بروتوكول العلاج الذي يخضع له.

وظهر ماكرون للمرة الأولى بعد إعلان إصابته بـ«كوفيد-19»، مساء أمس الأول، خلال اجتماع عن بعد مع أعضاء من حكومته، ومن المقرر أن يتابع مهام عمله من العزل الصحي الذي يستمر لمدة 7 أيام، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

بينما كشفت نتائج فحوصات كورونا خلو الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن من الفيروس التاجي، وذلك بعد إصابة كبير مستشاريه، سيدريك ريتشموند بـ«كوفيد -19»، والذي يخضع حاليا للعزل الصحي لمدة 14 يوما.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم لتتجاوز حاجز الـ75 مليون إصابة، بينما تتابع الدول خطط بدء تطعيم مواطنيها باللقاحات ضد كورونا، وحددت إسبانيا يوم 27 ديسمبر المقبل لإطلاق حملة التطعيم على أرضها.

ومنحت الحكومة الأمريكية شركتى «فايزر» و«مودرنا» حصانة ضد الدعوى القضائية، فيما يتعلق بالآثار الجانبية من اللقاحات التي تنتجها الشركتان، وذلك بعد توصية لجنة من خبراء إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بالموافقة على إصدار ترخيص طارئ للقاح، الذي تعاقدت الحكومة الأمريكية على شراء 200 مليون جرعة منه.

وفي الوقت الذي لم تسجل فيه الصين سوى 12 إصابة جديدة بالفيروس منهم حالة واحدة فقط محلية، تسعى السلطات الصحية لتطعيم 50 مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وذلك خلال احتفالات رأس السنة الصينية في 15 يناير المقبل، على أن يتم تطعيم 50 مليونًا آخرين في 5 فبراير المقبل، وتتضمن الخطة توزيع 100 مليون جرعة من لقاح شركتي «سينوفارم» و«سينوفاك بيوتك».