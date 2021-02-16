بقوة 6.2 درجات على ريختر.. زلزال يضرب فانواتو في المحيط الهادئ

ضرب زلزال عنيف بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة «بورت فيلا» عاصمة أرخبيل فانواتو في المحيط الهادئ، في حين لم يصدر أي تحذير من خطر حصول موجات المد العاتية «تسونامي».

وقال «المعهد الأمريكي للرصد الجيولوجي»، إن مركز الزلزال يقع على عمق 10 كيلومترات فقط وعلى بعد 90 كيلو متر غرب العاصمة «بورت فيلا».

وتقع «فانواتو» في ما يعرف بـ«حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي معرضة بدرجة كبيرة للكوارث الطبيعية، وفي السنوات الأخيرة، تعرضت الجزر لتهديد بفعل ارتفاع منسوب سطح البحر وتغير أنماط الطقس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء«سبوتنيك» الروسية.

ويعد هذا الأرخبيل من بين أكثر دول العالم تعرضا للمخاطر الطبيعية، وفي عام 2015، اجتاح الجزر، «إعصار بام»، ما تسبب في أضرار جسيمة وتشريد 75 ألف شخص، ورغم الدمار الشديد، بدأ السكان سريعًا إعادة إعمار القرى.

ويأتي ذلك بعد أيام من زلزال قوي وقع قبالة ساحل شرق اليابان، السبت الماضي، مما أدى لإصابة العشرات وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، لكن لم تقع أضرار جسيمة على ما يبدو، فيما لم يصدر تحذير من «تسونامي»، وفقا ما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، ذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن ما لا يقل عن 24 شخصا أصيبوا من جراء الزلزال، التي بلغت 7.3 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه قبالة ساحل «مقاطعة فوكوشيما» على عمق 60 كيلومترا.

وهز الزلزال المباني لبعض الوقت عقب وقوعه في الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي.