معارض تركي: حكومة أردوغان تحاول خلق أحداث لصرف النظر عن مشاكل أساسية

اتهم رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم التركي» المعارض علي باباجان، حزب «العدالة والتنمية» الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، وشركائه في الحكم، بالتهرب من الأزمة الاقتصادية عبر التسويق لدستور جديد.

وقال باباجان، أمس الاثنين، في مقابلة صحفية، إن حكومة أردوغان تحاول خلق أحداث جديدة لصرف النظر عن المشاكل الأساسية للبلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأضاف المعارض التركي، أن أولئك الذين لا يستطيعون إنتاج أفكار لحل المشاكل العميقة لبلاده يحاولون خلق أجندة من خلال اتباع سياسة طويلة الأمد لاستقطاب الجماهير.

واتهم باباجان، ائتلاف «العدالة والتنمية» وشريكه حزب «الحركة القومية»، وحزب «وطن» المقرب من الائتلاف الحاكم، بالتهرب من أزمة تركيا الاقتصادية التي وقعوا بها عبر إنشاء أخبار ترتكز على قضايا الدين والوطن ليقوموا بالتسويق لدستور جديد للبلاد.

وأشار باباجان، إلى أن هذا الائتلاف لا يملك أجندة لدستور جديد ويتعامل بعقلية تفرض الأوامر من رأس الهرم.

وتابع باباجان قائلاً «الدستور هو مبادئ تجمعنا للعيش معاً، لذلك يجب أن يكون الدستور نص توافق اجتماعي، تتفق عليه جميع شرائح المجتمع الواسعة، موقف حزبنا واضح في هذه الأيام، عندما يتم مناقشة الانتقال إلى نظام برلماني معزز والدستور الجديد، لا يوجد دستور جديد على جدول أعمالنا، على جدول أعمالنا تغييرات نحو نظام برلماني معزز، هذه التعديلات مقيدة بأجزاء تشريعية وقضائية وتنفيذية معينة من الدستور، وقواعد إجراءات البرلمان والأحزاب السياسية وقانون الانتخابات».

وفي سياق متصل، توفي مزارع تركي يدعى عثمان يلماز في قرية «كوتشوك»، في مدينة «يوزجات» التركية، متأثرًا بأزمة قلبية تعرض لها عقب مصادرة جراره الزراعي بسبب الديون المتراكمة عليه، وفقا لما نشره موقع «تركيا الآن» التركي، أمس الاثنين.

وقال موقع «سوزجو» التركي، إن نجل المزارع، علي إحسان يلماز، قال إن والده لم يتمكن من سداد مبلغ 25 ألف ليرة اقترضه عندما لم يستطع بيع محصول البنجر، حيث امتنع مصنع شوروم للسكر عن شراء 800 طن من بنجر السكر منهم.

وأضاف علي إحسان، أنه في أغسطس الماضي صدر قرار بمصادرة الجرار، موضحا أن والده صدم فور رؤيته قرار مصادرة الجرار مقابل سداد الدين، وهو ما دفعهم إلى التقدم بطعن إلى المحكمة.

وأشار علي، إلى أن والده أصيب بأزمة قلبية في اليوم التالي أدت إلى وفاته.