مصادر: خروج السراج من طرابلس خطوة أولى نحو الاختفاء من المشهد السياسي

رجحت مصادر ليبية خاصة، أنَّ يكون خروج فايز السراج من العاصمة الليبية «طرابلس»، هو الخطوة الأولى نحو الاختفاء التدريجي من المشهد السياسي الليبي.

وجاء ذلك بعد تكليف أصدره السراج، قبل مغادرته طرابلس، السبت الماضي لنائبه أحمد معيتيق بمهام وصلاحيات رئيس المجلس الرئاسي اعتبارا منذ أمس الاول الأحد، وإلى حين عودته إلى الوطن.

من جانبها، نشرت مجلة «كوري ديلا سيرا» الإيطالية، أنَّ السراج خضع لعملية جراحية استغرقت 5 ساعات في إحدى مستشفيات العاصمة الإيطالية «روما»، صباح أمس الاثنين.

وتوقعت مصادر، لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، ألا تكون عودة السراج قريبة، مرجحة أن يذهب إلى العاصمة البريطانية «لندن»، لقضاء فترة النقاهة، حيث تعيش أسرته هناك.

وربطت المصادر، الأمر بمدى قدرة الليبين حاليًا على التوافق لمنح الثقة للمجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية، ومن المنتظر أن ينعقد مجلس النواب في جلسة مكتملة النصاب لبحث تلك المسألة.

وسيباشر معيتيق مهام السراج، وبالفعل كان حاضرا في الصورة كممثل لحكومة السراج في محادثات الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة، مع مبعوث الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا يان كوبيش، كما ناقش مع البعثة أيضا سبل فتح الطريق الساحلي إتمامًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ومسألة توفير لقاحات كورونا.

من جهته، قال الخبير الاستراتيجي الليبي رمزي الرميح، إن السراج يعلم أنه مغادر بطبيعة الحال بعد انتخاب السلطة الانتقالية الجديدة، مشيرا إلى أنَّه لم يعد يملك كثيرًا من الخيارات فهو محاصر داخليًا بميليشيات لا تريد إلا المال وخارجيا بدول لم تثق في قيادته.

وذكر المحلل السياسي الليبي يعرب البدراوي، أنَّ السراج خلف تركة سيئة في إدارة البلاد، حتى بالمقارنة مع عهود الاحتلال، على حد تعبيره.