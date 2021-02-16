شبورة متوسطة وانخفاض في درجات الحرارة بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، شبورة متوسطة على طرق الإسماعيلية الصحراوية والزراعية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وانتشرت الشبورة بشكل أكبر كثافة على طريقي الإسماعيلية الزقازيق الزراعي والإسماعيلية بورسعيد، فيما لم تشهد الطرق أي حوادث مرورية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وانخفضت درجات الحرارة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بشكل ملحوظ، فيما أعلنت محافظة الإسماعيلية خطة الطوارئ تحسباً لأي أمطار.

وشهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من الصباح نشاطا واضحا، لحركة الرياح مع تحذيرهيئة الأرصاد الجوية من منخفض جنوبي بدء من غد الأربعاء.

وكشفت هيئة الأرصاد اليوم الثلاثاء عن موجة سيئة تضرب محافظات مصر، مع عدم الاستقرار علي السواحل الشمالية ومناطق الوجه البحري.

وبحسب بيان للأرصاد فانه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة تمتد إلي القاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء، فيما تتكاثر السحب حالياً في المنطقة الغربية القريبة من الاسكندرية.

وحذرت الأرصاد من طقس بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد دافىء على جنوب الصعيد نهاراً مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وبحسب البيان فإنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية تكون مصحوبة بالبرد أحياناً على مناطق من (السلوم -مطروح- اسكندرية- بلطيم -رشيد- دمياط بورسعيد -كفر الشيخ -البحيرة والدقهلية) بينما تأتي أمطار متوسطة رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً على (العريش- رفح- رأس سدر- وسانت كاترين) مع فرص تشكل الثلوج على وسط سيناء وأمطار أمطار خفيفة متوسطة على مناطق من القاهرة -الجيزة- القليوبية- السويس -الشرقية -الغربية والمنوفية.

وحذرت الأرصاد من تخفيف الملابسو التواجد أسفل اللوحات الأعلانية والأشجار فى حالة الأمطار الرعدية وملامسة أعمدة الإنارة فى حالة سقوط الأمطار.