معلومات عن طقس الثلاثة أيام المقبلة.. رياح وأمطار وانخفاض الحرارة

حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم وتستمر حتى يوم الخميس المقبل، وتشهد فيها البلاد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتبدو أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام حسبما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها.

«الوطن» ترصد لكم أبرز المعلومات عن موجة عدم الاستقرار في الأرصاد الجوية حسب تصريحات تليفزيونية للدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يلي:

أسباب حدوث هذه الحالة

تحدث حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بسبب منخفض جوي، متمركز على جزيرة قبرص، وقادم من المناطق الباردة في جنوب أوروبا، ورياح من سيبيريا، وهذه المناطق تكون باردة جدا.

كما أن هناك منخفضا جويا آخر في طبقات الجو العليا، مع تيار هوائي يجلب كتل هوائية باردة ومنخفضة في درجة الحرارة.

انخفاض درجة الحرارة

هناك ثلاثة أشكال لعدم الاستقرار، أولها انخفاض في درجات الحرارة، وعلى سبيل المثال فإن القاهرة سجلت أمس الإثنين 21 درجة، ومن المتوقع أن تسجل اليوم الثلاثاء ما بين 14 و15 درجة، والأربعاء سوف تسجل من 11 إلى 12 درجة مئوية، والصغرى سوف تتراوح من 6 إلى 7 درجات مئوية.

كما أن بعض المناطق سوف تشهد انخفاضا أكثر من ذلك، مثل الصعيد، ومناطق وسط سيناء، ودرجة الحرارة في سيناء قد تصل لأقل من الصفر (-2 درجة) ومن الوارد أن تتكون الثلوج في وسط سيناء تحديدا.

نشاط الرياح

والشكل الثاني هو نشاط الرياح، والذي سيكون على معظم أنحاء الجمهورية، وسوف يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي لاضطراب كامل في حركة الملاحة، خاصة البحر المتوسط، الذي يؤدي إلى ارتفاع الموج لـ6 أمتار يوم الأربعاء، وقد تخرج الأمواج عن الشاطئ.

كما أن هناك أيضا نشاطا للرياح والأتربة المثارة خاصة على الطرق السريعة والأفقية.

الأمطار الغزيرة

والشكل الثالث هو الأمطار التي بدأت أمس خفيفة على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تكون غدا غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية، ورشيد، وبلطيم، ودمياط وبورسعيد، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة، حيث ستكون غزارة الأمطار على السواحل الشمالية، ومتوسطة على القاهرة وسيناء، ومن المقرر أن تكون ذروة الحالة يومي الثلاثاء والأربعاء، والتحسن سيكون من يكون الجمعة.