وزيرة الصحة تستعرض مشروع التأمين الصحي الشامل: بٌني على 9 محاور

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن استراتيجية التأمين الصحي قامت على 9 محاور وهي بناء المؤسسي للهيئات التي سيتم تشغيلها والتخطيط الصحي والبنية التحتية والتجهيزات والتحول المؤسسي ومحور التسجيل والاعتماد للمنشات الصحية وتطوير القوى البشرية وتدريبها والتوعية للمواطن ومقدم الخدمة ومحور التسجيل وملفات طب الأسرة ثم محور الميكنة والتحول الرقمي.

وأضافت خلال كلمتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حفل افتتاح بعض المشروعات الصحية بالإسماعيلية، أن البناء المؤسسي شهد انشاءالهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الذارع التمويلي للتأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية الذراع الخدمي الذي يقدم الخدمات للمواطنين.

وأوضحت زايد، أنه تم انشاء الهيئات وعمل مجالس الإدارة وانشاء المقرات وفروعها والهيكل التنظيمي والوظائف واكتمل انشاء الهيئات وتم عملها، مضيفة «إن شاء الله في العاصمة الإدارية هيكون لها مكان».

وصدر قرار مجلس الوزراء في نقل الأصول العلاجية في 2019 في بورسعيد وفي 2020 صدر قرار لنقل الأصول العلاجية في الأقصر. وكان الافتتاح الرسمي يوم 26 نوفمبر بحضور الرئيس السيسي، والبداية كانت من بورسعيد ب35 وحدة ومركز وحدة أسرة و8 مستشفيات بتكلفة 8 مليار جنيه إنشاءات وتجهيزات وميكنة.