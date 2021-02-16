غلق 234 مركزا للدروس في حملات مكبرة بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، في بيان لها اليوم، عن غلق 234 من سناتر ومراكز الدروس الخصوصية وردع المخالفين قانونيا وإداريا بالتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية وقيادات التنفيذية ومسئولي الرقابة الإدارية علي مستوي قري ومراكز المحافظة .

وجاء في البيان، أنه في ضوء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من خطورة انتشار فيروس كورونا المستجد و بناء على توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ بالغربية لردع المخالفين،تمشن حملة لضبط المخالفين وغلق المراكز.

وفي السياق، وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز و مدينة المحله الكبري إلى شن حملات متابعه تقوم بالمرور على المركز التعليميه بالاشتراك مع الإدارات التعليمية و الإدارات المعنية بالديوان العام لرئاسة مركز و مدينة المحله الكبري .

وأغلقت الحملات مراكز للدروس بأحياء مدينة المحلة والوحدات المحلية لقرى مركز المحلة، كما أسفرت الحملات عن غلق و تشميع 75 سنتر تعليمى وتحرير المحاضر اللازمة و اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه تجاه المخالفين.

يُذْكَر أن محافظ الغربية عقد اجتماعا، صباح أمس، بديوان عام محافظة الغربية بحضور اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام ، رؤساء المدن والأحياء والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وتم التأكيد على استمرار الحملات على مدار الأسبوع لإغلاق كافة مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة حرصاً على صحة وسلامة الطلاب في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.