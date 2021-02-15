محافظ الغربية ونائبه يتفقدان أعمال تطوير كورنيش طنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مساء أمس، بجولة تفقدية لأعمال التطوير بمدينة طنطا.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية بشارع الإسكندرية بدايةً من الطريق السريع وحتى ميدان الإسكندرية، ووجه المحافظ رئيس حي أول طنطا بإزالة تندة خشبية مقامة على الرصيف الذي يتم تطويره، كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لتطوير ميدان المحطة والتي سيتم الانتهاء منها هذا الأسبوع وشارع السكة الجديدة المؤدي إلى ميدان السيد البدوي.

وتابع الدكتور رحمي جولته بتفقد شارع محب مروراً بشارع الأشرف، موجهاً رئيس حي ثان بإزالة كافة الإشغالات الموجودة بالشارع،كما تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشارع سكة المحلة لمتابعة آخر الأعمال التي تمت بالشارع ومتابعة فرد طبقة السن بالشارع البالغ طوله 1.5 كيلو متر تمهيداً لرصفه، ووجه رئيس حي ثان بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للمواصفات وفي الميعاد المحدد.

واختتمت الجولة بتفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا في مرحلته الثالثة بدايةً من كوبري قحافة حتى شارع الأشرف وكذلك أعمال المرحلة الرابعة من كوبري فاروق حتى شارع سكة المحلة، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير في تدبيش ترعة القاصد والذي سيقوم بتوسعة الكورنيش في تلك المرحلة.

رافق المحافظ خلال الجولة، عادل داوود رئيس حي أول طنطا، والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

في وقت سابق، بالأمس، أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة بمؤسساتها المختلفة تواصل الليل بالنهار من أجل الانتهاء من افتتاح المشروعات التي ستساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطن.

جاء ذلك خلال جولة الافتتاحات التي أجراها المحافظ، صباح أمس؛ لافتتاح عدد من المنشآت الخدمية بمركز ومدينة زفتى، يرافقه العميد أحمد يحيى ومحمود أبو حسين عضوي مجلسي النواب والشيوخ.