ضبط هارب من 198 سنة سجن في قضايا نصب وشيكات بالقليوبية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، صاحب شركة للمقاولات، مقيم بالقليوبية، محكوم عليه فى 113 قضية «حكم حبس جزئى ومستأنف»، في قضايا «شيكات - نصب - تبديد»، بإجمالى حبس 198 سنة أخرها قضية تبديد، محكوم فيها بالحبس سنة، وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية

في وقت سابق تمكنت مباحث القليوبية، من القبض على 3 عاطلين للإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كيلو مخدارات «فودو واستروكس وهيروين»، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق .

كانت البلاغات، أنهالت على اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بقيام مجموعة من العاطلين بالإتجار في المواد المخدرة وتوزيعها على المتعاطين في وضح النهار بمدينة الخصوص، فكلف اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية بسرعة كشف هوية المتهمين والقبض عليهم.

تم تشكيل فريق بحث قاده العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية ، وتمكن من القبض علي المتهمين وبحوزتهم المواد المخدرة ، وهم «محمد.خ م»، 25 عامصا، عاطل ومقيم بأحمد عرابي، الخانكة، و«أحمد.ا.ف»، 24 سنة عاطل ومقيم بنفق عثمان الخصوص، و«ك.ك.ع»، 25 سنة عاطل ومقيم بشارع كابينة النور ، وبحوزتهم ما يقاربكيلو مخدرات.