وزير البترول للنواب: تطوير قطاع التعدين بالتصنيع ولن نصدر الخام

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تبنت معاييرا جديدة للاستثمار في استخراج الخامات التعدينية واستغلالها، بحيث تكون الأولوية فيها لتقييم العروض الاستثمارية لتصنيع الخامات بعد استخراجها من المناجم لزيادة القيمة المضافة منها وعدم بيعها أو تصديرها في صورتها الأولية.

وأوضح الملا، أن المعيار الرئيسى الذى اعتمدته الوزارة للمفاضلة بين العروض الاستثمارية في مزايدة البحث عن الخامات التعدينية طرحت في نوفمبر الماضى، هو وجود خطة واضحة لاقامة صناعات تحويلية للخامات المستخرجة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير امام لجنة الصناعة بمجلس النواب لنتائج خارطة الطريق التي تنفذها الوزارة لتطوير قطاع التعدين اعتبارا من عام 2018 بحضور النائب معتز محمود، رئيس اللجنة والمهندس علاء خشب، نائب الوزير للثروة المعدنية.

وأشار الملا، إلى أن الوزارة تستهدف مساهمة فعالة للتعدين في الناتج القومى وزيادتها الى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، بدلا من نصف بالمائة فقط بالناتج القومى، مقارنة بقطاع البترول الذي لايقل ماقدمه قطاع البترول والغاز عن 27% من الناتج القومى خلال عام 2019 و 24% خلال عام 2020 رغم تحديات جائحة كورونا.

وأوضح المهندس طارق الملا، أنه تم مضاعفة معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية منذ عام 2018 لتصبح اكثر من مليون و 200 الف وحدة سكنية سنويا بدلا من 600 الف وحدة سكنية في العام، وهو مايقترب من عدد الوحدات التي تم توصيلها مجتمعة في 35 عاما. مشيدا بدعم الرئيس السيسى ورعايته للمبادرة القومية لإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، خاصة أنه مورد متوفر وأقل تكلفة ويسهم في الحد من استيراد الوقود البترولى.