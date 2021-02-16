بعد افتتاح السيسي.. كل ما تريد معرفته عن أول مستشفى عزل في كفر الشيخ 

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، قبل قليل، مستشفى بلطيم المركزي الجديد التابع لمحافظة كفر الشيخ، بعد تطويره بتكلفة إنشاءات 134 مليون جنيه، بخلاف التجهيزات والمعدات الطبية، على مساحة 5200 متر مربع، وذلك عبر تقنية« الفيديو كونفرانس»، خلال تواجده بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وجرى تنفيذ المستشفى في 18 شهرا تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليتم تشغيله ودخوله الخدمة، ويتحول ليكون أول مستشفى عزل في محافظة كفر الشيخ، منذ بداية جائحة كورونا، حيث استقبل آلاف المصابين خلال الجائحة ولازال يواصل استقبال المصابين.

ويضم المستشفى 149 سريراً، و 27 ماكينة غسيل كلوي، و 13 عناية مركزة، و 12 حضانة أطفال لحديثي الولادة، و 4 عنايات للقلب، كما يتميز المستشفى بنظام ثلاثية الخدمات، عالية الكفاءات العلاجية والطبية، وجراحات القلب والقسطرة، وبها غرف للإفاقة لما بعد العمليات الحرجة، وقسم خاص مُجهز لرعاية الأطفال، حديثى الولادة، وقسم للأشعة المقطعية، وذلك عوضًا عن كافة الأقسام المتعددة كاملة الخدمات الطبية بها.

ويرأس إدارة المستشفى، الدكتور تامر حامد، الذي بذل مجهوداً كبيراً خلال جائحة كروونا، حيث ظل لأشهر طويلة لم يزر أهله وذويه، وذلك لمداواة المرضى.

وفي وقت سابق وخلال زيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، للمستشفى، قالت إن ما تم على أرض البرلس من مشروعات طبية عالمية تنطلق من أراضيها ، يزيد الشعور بالفخر بجهود الدولة وتوجيهات الرئيس بالعناية بالإنسان المصرى وبناء الشخصية المصرية القوية، مشيرةً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين محافظة كفرالشيخ ووزارة الصحة لتنفيذ البرنامج المخطط لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والعمل الجماعى على إزالة أى معوقات يمكن أن توثر على منظومة الصحة العامة وسلامة المواطن.