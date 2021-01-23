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السيسي يفتتح مشروعات قومية في بورسعيد عبر «الفيديو كونفرنس» (صور)

كتب:

محمود البدوي
03:55 م | السبت 23 يناير 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددًا من المشروعات اليوم عبر «الفيديو كونفرنس»، على هامش افتتاحه مشروع «الفيروز» للاستزراع السمكي بشرق بورسعيد، حيث افتتح الرئيس السيسي مصنع الرخام والجرانيت بالعين السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

كما افتتح الرئيس السيسي مصنع للرخام والجرانيت برأس سدر.

وافتتح رئيس الجمهورية مجمع إنتاج الألبان رقم 1 بالنوبارية.

وافتتح الرئيس مجمع الانتاج الحيواني رقم 8 بالفيوم.

كذلك افتتح رئيس الجمهورية مجمع الإنتاج الحيواني رقم 5 بالنوبارية.

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