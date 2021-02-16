عاجل.. «سفاح الجيزة» يصل لمقر محكمة الجنايات بالطريق الصحراوي

أحضرت قوات الأمن المتهم قذافي فراج، المعروف إعلاميا بـ سفاح الجيزة إلى مقر محاكمته بمحكمة الجنايات بالطريق الصحراوي، للمثول في أولى جلسات محاكمته، بتهمة قتل زوجته المجني عليها فاطمة زكريا.

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم للمحاكمة الجنائية، الشهر الماضي، لاتهامه بقتل 4 من الضحايا، من بينهم زوجته فاطمة زكريا، التي تبدأ محاكمته على ذمتها الآن، ونسبت له النيابة العامة تهمة قتلها عمدا، مع سبق الإصرار والترصد، بدائرة قسم شرطة الهرم، في يونيو 2015.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته، المجني عليها، بسبب زيادة الأعباء المادية، فتعدى عليها بالضرب، ثم رطم رأسها في حافة حائط، ونزفت بسبب التعدي عليها، حتى فارقت الحياة.

وأفادت التحقيقات أن المتهم، وبعدما أيقن بوفاة زوجته حمل جثتها داخل «ديب فريزر»، ثم نقلها إلى شقة بأحد العقارات في شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، ودفنها بكامل ملابسها ومشغولاتها الذهبية التي كانت تتحلى بها.

وبعد اعتراف المتهم بارتكاب جريمته خلال التحقيقات، رافقته النيابة العامة إلى مكان الدفن، وأرشد عن الحفرة التي كان أعدها لجريمته، وعثر على عظام وبجوارها مشغولات ذهبية ومنها سلسلة وخاتم؛ إذ أقر واعترف بأن المجني عليها كانت ترتديها وقت دفنها، ومثّل «قذافي» الجريمة كاملة أمام النيابة العامة.