وزيرة الصحة تقدم درع الأطقم الطبية للرئيس السيسي

قدمت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد درع من الأطقم الطبية العاملة في القطاع الصحي بالدولة، للرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش افتتاح الرئيس السيسي عدد من المشروعات في القطاع الصحي.

وينقل التليفزيون المصري، بث مباشر، لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتمّ افتتاحها في قطاع الصحة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويشهد الرئيس السيسي افتتاح المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتمّ افتتاحها في قطاع الصحة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهوري

ويضم مجمع الاسماعيلية الطبي، مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالاضافة الي انه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين على مستوى الجمهورية.