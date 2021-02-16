أبرزها «العجمي» بالإسكندرية.. 5 مستشفيات افتتحها الرئيس بـ5 محافظات

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي الإذن بافتتاح عددا من المستشفيات حول الجمهورية، وكان أولها «العجمي المركزي» بالإسكندرية، وافتتحها الدكتور وليد مختار، مدير المستشفى، والنقيب محمد طاهر حسبو، المشرف على المشروع.

وتابع الرئيس السيسي افتتاح عددا من المستشفيات عبر تقنيه الفيديو كونفرانس، وكانت ثانيها «أبوتيج النموذجي» بأسيوط، وافتتحها الدكتور محمد سيد مرزوق، مدير عام الطب العلاجي، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور حسين السيد علي، مدير المستشفي.

وتلاه مستشفى بلطيم النموذجي بكفر الشيخ، وافتتحها الدكتور تامر حامد عبدالجيد، المدير، والدكتور محمد السيد حافظ، نائب المدير.

ومستشفى إسنا التخصصي بالأقصر، وافتتحه الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، والنقيب محمد عبدالقادر محمود، المشرف على المشروع.

كما جرى افتتاح المجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، وافتتحه الأستاذ أحمد محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والمهندس محمد محمد مصطفى، المشرف على المشروع.