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بدء افتتاح عدد من المشروعات الهامة بحضور الرئيس السيسي

كتب:

محمد عزالدين
10:07 ص | الثلاثاء 16 فبراير 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بدأت فعاليات افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن عدد من المشروعات سيتمّ افتتاحها في قطاع الصحة، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

ويضم مجمع الاسماعيلية الطبي، مجموعة من المراكز العلاجية المتكاملة في التخصصات المختلفة واقسام الطوارئ لتقديم الخدمات الطبية لأبناء المحافظة، وفق أحدث معايير الاعتماد والجودة العالمية، بالاضافة الي انه يعد مركزاً رئيسياً ضمن برنامج التأمين الصحي المتكامل للمواطنين بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل المخطط إنشاؤها وتعميمها على مستوى الجمهورية، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لأعلى المعايير الطبية لجميع المصريين.

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