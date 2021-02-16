إيهاب الفار: إجراء 2 مليون اختبار «فيروس C» لشباب التجنيد في 5 سنوات

قال اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة، شاركت في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالجراحات والتدخلات المتقدمة، وكذلك مبادرة القضاء على فيروس سي، والتي تعد انجازًا عالميًا أشادت به منظمة الصحة العالمية، ووضع مصر، على قائمة أهم مراكز العلاج لهذا المرض على مستوى العالم، بعد أن كانت مصر، تتصدر أعلى نسب العالمية في انتشار هذا المرض.

وأضاف «الفار»، خلال افتتاح المجمع الطبي المتكامل في الإسماعيلية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن القوات المسلحة، قامت بالمسح الطبي لـ2 مليون شاب من شباب التجنيد، خلال الفترة من 2016 وحتى 2020، وعلاج 12 ألف حالة مرضية منهم بمستشفيات القوات المسلحة.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أن الهيئة الهندسية، قامت بالاشتراك أيضًا في مبادرة «نور الحياة» بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، التي استهدفت إجراء المسح الطبي على 2 مليون حالة، وإجراء 200 ألف عملية مياة بيضاء وحقن شبكية، وتوفير مليون نظارة طبية للمواطنين.