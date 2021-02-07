السيسي يسأل «إيهاب الفار» من داخل «عزبة الهجانة»: متعايشين مع الناس دي؟

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تساؤلًا لـ اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من داخل منطقة «عزبة الهجانة» بشرق القاهرة على طريق القاهرة السويس، حيث اصطحب الرئيس أعضاء الحكومة من الوزراء ورئيس الوزراء، في جولة تفقدية لهذه المنطقة.

وتساءل الرئيس: «مش إنتم متعايشين مع الناس دي؟»، فرد اللواء إيهاب الفار، «متعايشين يا فندم، وفي العزبة دي بالذات شغالين فيها بقالنا شهرين معاهم، في الخط بتاع السلك، والمسار الجديد».

وأضاف الفار: «إن شاء الله طبقا لتوجيهات سيادتك، هنبدأ هنشتغل فورا في التخطيط، ونأخد الطرق اللي أقل خسائر في أعداد الوحدات، الرئيس السيسي مصدق على 500 ألف وحدة سكنية في عواصم المدن، فيه في القاهرة عدد كبير منها».

وتابع: «إحنا نسقنا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وخدنا الأراضي وهنبتدي نشتغل فيها، ودي هتسد عجز الشقق، عندنا شقق والمحافظة عندها شقق في الاسمرات 1 و 2 وكمان يا فندم بنعمل اهالينا 3 والخطة شغالة والاعداد تتزايد يوم عن الثاني».

وواصل: «هنشوف الوحدات اللي موجودة عندنا تكفي قد اية، ونبدأ مراحل تعويض الأهالي، محافظ القاهرة مع وزيرة التضامن يسلموا الشقق مفروشة، الشقق المتاحة أمامها أسبوعين تكمل فرش، عشان اللي ينتقل يبقى بفرش جديد».