وزيرة التخطيط: نستهدف الوصول لـ1.6 طفل لكل سيدة كمعدل نمو سكاني بـ2052

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنَّ القاعدة العريضة من السكان في مصر كانت من الشباب الذي يتراوح عمره ما بين 15 سنة إلى 39 سنة في عام 2006، لكن هذا الوضع تغير في عام 2017، لتكون هذه الفئة العمرية من صفر إلى 9 سنوات.

وأضافت السعيد، في كلمتها، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عدد من المشروعات في القطاع الصحي على مستوى الجمهورية: «هذه الفئة السكانية تمثل ربع تعداد السكان، وستدخل في السن الزواج خلال عام 2030، وبالتالي فإننا إن لم نلتزم بالسياسات السكانية اللازمة فإننا نتوقع طفرة سكانية أخرى في الفترة من 2030 وحتى عام 2040».

وتابعت أنَّ متوسط معدل الإنجاب الكلي في عام 2017 بلغ 3.4 طفل لكل سيدة، موضحة «نستهدف الوصول إلى 2.4 طفل لكل سيدة في عام 2030 و1.9 طفل لكل سيدة في عام 2052، والسيناريو الأفضل والأمثل هو الوصول في عام 2030 إلى 2.1 طفل لكل سيدة، و1.6 طفل لكل سيدة في عام 2052».