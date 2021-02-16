«السياحة الثقافية»: 90% من زوار الأثار وصلوا من أوربا الشرقية

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إن إحصاءات الحركة السياحية التي استقبلتها مصر بعد جائحة كورونا، أثبتت أن أكثر من 90% من السياح الذين زاروا المقصد السياحي المصري منذ شهر يوليو الماضي، وحتي الأن من دول أوربا الشرقية، أوكرانيا والتشيك وبيلاروسيا.

وأضاف عثمان، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يجب علي وزارة السياحة والآثارأن تهتم خلال الحملة الدولية للترويج للسياحة المصرية، والتي مقرر أن تنطلق يوليو المقبل في دول أوربا الشرقية، خصوصا أنها ستكون فرس الرهان بالنسبة للسياحة المصرية خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع الحركة السياحية الوافدة من دول أوربا الغربية إلى مصر حاليا.

وأشار إلى أن جائحة كورونا، التي ضربت العالم العام الماضي تسببت في توقف وتراجع الحركة السياحية الوافدة لمصر من العديد من الدول الأوروبية المصدرة للسياح لمصر خاصة بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وأمريكا بسبب إرتفاع نسب الإصابة بالفيروس بين سكان تلك الدول.

وتابع، منذ استئناف مصر إستقبال السياح يوليو الماضى وسائحي دول أوربا الشرقية هم الأكثر تواجدا خاصة بالمدن الشاطئية مثل الغردقة وشرم الشيخ.

عثمان: بدأنا اتصالات بالدول الاسكندنافية لتنظيم رحلات خلال الصيف

وأشار عثمان، إلى أن اللجنة بدأت في التواصل مع بعض شركات السياحة بالدول الاسكندنافية لتسيير رحلات للأقصر وأسوان خلال الصيف المقبل، لاسيما وأن نسب الإصابة بالفيروس بين سكان المدن السياحية بالصعيد يكاد لا يذكر، مشيرا إلى أن اللجنة ستزور بعض الدول الاسكندنافية أكتوبر المقبل للترويج لزيارة مصر، موضحا أن سائحي تلك الدول من ذوي الإنفاق المرتفع.

وأوضح عثمان أنه حال إعلان إسبانيا إلغاء معرض الفيتور أحد أكبر المعارض السياحية في العالم، والذي تستضيفه إسبانيا سنويا خلال شهر يناير، فإن اللجنة تنتوى تنظيم ورش عمل بعدد من المدن السياحية الإسبانية مع وكلاء سياحة اسبان بهدف تشجيعهم علي تنظيم رحلات للمقصد السياحي المصري، مشيرا إلى أنه تم تحديد شهر يونيو المقبل كموعد مبدئي لتنظيم تلك الورش.

يذكر أن مصر استقبلت منذ شهر يوليو الماضي أكثر من مليون ونصف سائح من مختلف دول العالم.