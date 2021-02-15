تعرف على أهمية السياحة العربية الوافدة لمصر في 5 نقاط

أهمية كبيرة يوليها العاملون بالقطاع السياحي للحركة السياحية الوافدة من الدول العربية وبالرغم من أن عدد السياح العرب الذين يزورون المقصد السياحي المصري سنويا لا يتعدي الـ30% من إجمالي عدد السياح الذين يفدون لزيارة مصر إلا أن القطاع السياحي يعتبر السائح العربي هو الأكثر أهمية.

خبراء السياحة: السائح العربي يأتي إلى مصر طوال العام

ووفقا لخبراء السياحة فإن هناك العديد من الأسباب التي ترجح كفة السائح العربي على نظيره من الدول الأخرى على الرغم من أن حركة السياحة العربية موسمية وترتبط بأوقات معينة من العام على عكس السياحة الوافدة من أوروبا والتي تأتي لمصر طوال العام وبأعداد مضاعفة عن القادمة من السوق العربى فإن السياحة العربية لديها العديد من المميزات التي تجعلها على رأس أولويات القطاع السياحي لعل أهمها:

1- متوسط إنفاق السائح العربي خلال زيارته لمصر تبلغ أضعاف ما ينفقه سياح بعض الدول الأوروبية.

2- طول متوسط الإقامة بالنسبة للسائح العربي والتي تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام ما يرفع من نسب الليالي الفندقية المحققة.

3- تشابه العادات والتقاليد ووحدة اللغة بين السائح العربي والمصريين تسهل من لغة التعامل وتجعل هناك ألفة بين العاملين والسياح.

4- السياحة العربية سياحة عائلية تضم الأب والأم والأطفال ما يجعل هناك تنوعا في الرغبات ويجعلهم يتنقلون لزيارة أكثر من مدينة ما بين شاطئية أو أثرية أثناء زيارتهم الواحدة لمصر.

5- قرب المسافة بين الدول العربية ومصر يسهل من فرص قدوم السائح العربي لمصر في أي وقت يريد دون الحاجة للإعداد للرحلة قبلها بوقت كبير وهو ما يجعل من مصر دائما الوجهة السياحية المفضلة للسياح العرب.

ومن جهته قال الخبير السياحي محمد فاروق، أمين صندوق غرفة شركات السياحة السابق، إن السياحة العربية مهمة جدا لمصر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ السياح العرب زيارة مصر بأعداد جيدة بداية من شهر مايو المقبل، مشيرا إلى وجود أعداد من السياح الفرادى حاليا بشرم الشيخ أغلبهم من الأردنيين والليبيين.

وأوضح أن الحركة السياحية الوافدة من دول الخليج العربي لمصر أكبر من مثيلتها الوافدة من الدول العربية الأخرى حيث تحتل السعودية المركز الأول بين الدول العربية في إرسال السياح لمصر تليها الكويت.